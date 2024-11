Ronald Koeman komt met vernietigende uithaal: ‘Het zijn imbecielen!’

Ronald Koeman is niet gediend van de kritiek aan het adres van , vanwege diens doelpuntenviering zaterdagavond in het Nations League-duel van Nederland met Hongarije (4-0).

Voor de camera van Ziggo Sport wordt Koeman geconfronteerd met de kritiek die Weghorst kreeg ‘op social media’. Veel kijkers vonden de uitbundige reactie van de spits na diens doelpunt in de openingsfase misplaatst, gezien het medische noodgeval dat de Hongaarse assistent-trainer Ádám Szalai vlak daarvoor was overkomen.

“Ik denk dat we inmiddels wel weten dat je je niks moet aantrekken van social media, want het zijn imbecielen die daarop zitten”, komt Koeman vernietigend uit de hoek. “Als het 0-0 is en je scoort, dan is dat een belangrijk moment en mag je juichen. De wedstrijd ging verder en de situatie was onder controle. Maar nogmaals, iedereen mag ervan vinden wat hij ervan vindt.”

Overigens was de kritiek op Weghorst zeker niet alleen afkomstig van social media. Ook analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart uitten bij de NOS bijvoorbeeld kritiek.

