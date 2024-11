Opvallend: niet Koeman, maar één speler van Oranje beslist wie de strafschoppen neemt

Het Nederlands elftal won zaterdagavond in de Nations League met 4-0 van Hongarije. Bondscoach Ronald Koeman onthult na afloop waarom hij ontevreden was over de gang van zaken voorafgaand aan de 2-0 van .

Nadat Wout Weghorst in de openingsfase vanaf de strafschopstip de score had geopend, mocht Oranje op slag van rust opnieuw een penalty nemen. Weghorst leek opnieuw aan te willen leggen, maar de strafschop werd ditmaal opgeëist door Gakpo. Koeman bevestigt na afloop voor de camera van de NOS dat hij niet tevreden was over de gang van zaken.

“Ik zag het van afstand. Ik kreeg lichtelijk het gevoel dat ze misschien aan het stoeien waren over wie de bal in zijn handen had. Dat vind ik nooit zo goed om te zien, als dat zo is”, zegt de bondscoach.

Koeman onthult dat aanvoerder Virgil van Dijk bij Oranje degene is die beslist wie de strafschoppen neemt. “De afspraak is dat Virgil beslist wie de strafschoppen neemt. Dat heb ik ook tegen Virgil gezegd: hij moet dan… Hij was net in gesprek in de middencirkel. Maar dan moet hij dat zien...”

“De afspraak is dat we Wout en Cody hebben voor de strafschoppen”, gaat Koeman verder. “We hebben niet benoemd wie de nummer één is. Dat ligt ook aan het verloop van de wedstrijd en hoe iemand in de wedstrijd zit. Het zijn beiden normaal gesproken goede penaltynemers, dus maakt niet uit.”

