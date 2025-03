Laatste training van Liverpool loopt verkeerd af voor Cody Gakpo

Arne Slot kan waarschijnlijk niet beschikken over in de eerste wedstrijd van de achtste finale tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Nederlandse aanvaller leek op de weg terug van een blessure, maar er wordt sterk getwijfeld over zijn inzetbaarheid tegen PSG.

De Engelse BBC noemt Gakpo ‘een flink twijfelgeval’ voor de Champions League-kraker van woensdagavond. Trainer Slot legde de situatie bij de persconferentie uit: “Hij was dichtbij een terugkeer, maar helaas moest hij gisteren op de training een schot blokken.” Als gevolg daarvan ‘voelde hij weer een pijntje’.

De blessure van Gakpo is een tegenvaller voor Slot, omdat de international van Oranje tot nu toe goed bezig was voor Liverpool, dat de competititefase van de Champions League als winnaar afsloot. Gakpo maakte zestien goals in alle competities en gaf vijf assists.

De wedstrijd tegen Paris Saint-Germain staat woensdagavond op het programma om 21:00 uur. The Reds gaan op bezoek in Parijs, bij de ploeg die de landgenoten van Stade Brestois in de tussenronde van de Champions League met 10-0 versloegen over twee wedstrijden.

