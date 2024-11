Oranje-fans excuseren zich massaal onder bericht van Hungarian Football

ligt onder vuur na zijn doelpuntenviering tegen Hongarije. Oranje-fans excuseren zich onder een bericht van Hungarian Football op X massaal voor het gedrag van de spits.

Weghorst schoot Oranje zaterdagavond op voorsprong tegen Hongarije. De spits benutte een penalty, die direct was toegekend nadat de wedstrijd was onderbroken wegens een medisch noodgeval op de bank van Hongarije. Daarbij werd de Hongaarse assistent-trainer Ádám Szalai gereanimeerd.

Commentator Jeroen Grueter verbaasde bij de NOS zich over de uitbundige doelpuntviering van Weghorst. “Enige ingetogenheid bij het juichen, dat bleef eigenlijk achterwege. Dat had je mogen verwachten gezien de situatie. Maar goed, we hebben het er niet meer over”, zei hij.

Ook in het buitenland is er veel verontwaardiging over de wijze waarop Weghorst reageerde. “Een gebrek aan klasse en respectloos van Weghorst om zo te juichen na zijn strafschop, na wat er gebeurde op onze bank”, tweet Hungarian Football bijvoorbeeld. Fans van Oranje excuseren zich massaal onder het bericht.

Also, Weghorst celebrating like that scoring a penalty after what just happened on our bench, totally classless and disrespectful. Shame on him — Hungarian Football 🇭🇺 (@HungarianFooty) November 16, 2024

On behalf of the whole Dutch country except Weghorst: we apologize. Weghorst is a complete and utter total idiot. — HeHab (@heinhab) November 16, 2024

As a Dutch citizen I am ashamed for this way of celebrating, sorry on behalf of the majority of the country — Jordi (@jordi_nec) November 16, 2024

sorry sorry sorry, this is way we in the Netherlands hate wout weghorst he is even wan of the most hated players in the dutch legeau even before this moment — ProudDutchie18262 (@Dutchie2719) November 16, 2024

We apologise for that 🤡 — joost van leeuwen (@jvl83) November 16, 2024

Dutch comments all agree: shameless and classless. — Wessel (@Wessel_66) November 16, 2024