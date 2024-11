Oranje zonder Van Dijk en De Jong: wie wijst Koeman aan als vervangers?

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond de laatste interland van dit kalenderjaar. Na de 4-0 zege op Hongarije hoopt de formatie van bondscoach Ronald Koeman de groepsfase van de Nations League op bezoek in Bosnië-Herzegovina goed af te sluiten. Dat moet dan gebeuren zónder en . Beide sterkhouders hebben het trainingskamp verlaten. Wie zijn hun mogelijke vervangers?

Het was in de aanloop naar de ontmoeting met Hongarije niet de vraag óf De Jong zou gaan spelen, maar hoeveel minuten. De middenvelder maakte na veertien maanden afwezigheid zijn rentree bij het Nederlands elftal. Er stond in eerste instantie nog wel een vraagteken achter zijn naam, nadat hij in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Real Sociedad een tik tegen zijn scheen had gekregen en zich in de rust had moeten laten vervangen. Die twijfels werden echter al snel weggenomen. De Jong kon zich gaan opmaken voor zijn eerste basisplaats in Oranje sinds september vorig jaar.

Wie vervangt De Jong tegen Bosnië-Herzegovina?

De voormalig smaakmaker van Ajax zou uiteindelijk 68 meedoen tegen Hongarije. Hij werd halverwege de tweede helft vervangen door Teun Koopmeiners. De aanvallende middenvelder moest het Europees Kampioenschap in Duitsland evenals De Jong aan zich voorbij laten gaan. Koeman riep hem vervolgens vanwege alle transferperikelen niet op voor de interlands in september en nieuw blessureleed zette een streep door de interlands in oktober. Koopmeiners meldde zich vorige week dan eindelijk weer in Zeist en kreeg tegen Hongarije dik twintig minuten speeltijd. Hij liet zich meteen gelden met een doelpunt en een fraai schot tegen de lat.

Koopmeiners is de logische vervanger van De Jong, die tegen Hongarije een middenveld vormde met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Laatstgenoemde maakte de negentig minuten vol, terwijl Gravenberch tien minuten voor de tijd werd vervangen door Mats Wieffer. Het valt niet uit te sluiten dat Koeman tegen Bosnië-Herzegovina meer wijzigingen doorvoert op het middenveld. Gravenberch kwam dit seizoen alleen voor zijn club Liverpool al vijftien keer negentig minuten in actie en Reijnders is bij AC Milan eveneens een vaste klant op het middenveld. Koeman heeft voor die linie naast Koopmeiners en Wieffer ook Quinten Timber nog tot zijn beschikking. Timber haakte zondag weliswaar af op de training, maar gaat ‘gewoon’ mee naar Bosnië-Herzegovina.

Wie vervangt Van Dijk?

Dat er in de achterhoede van Oranje minstens één wijziging zou gaan plaatsvinden, werd zondagavond al duidelijk. Stefan de Vrij schuift maandagavond naast Koeman aan voor de persconferentie en de ongeschreven regel in het voetbal is dat de speler die de pers te woord staat in de eerstvolgende wedstrijd een basisplaats heeft. De Vrij leek eerst de logische vervanger van Jan Paul van Hecke, die tegen Hongarije zijn basisdebuut vierde. Van Hecke speelde niet heel gelukkig en leek plaats te gaan maken voor De Vrij, maar nu Van Dijk het trainingskamp heeft verlaten kan de verdediger van Brighton & Hove Albion zomaar blijven staan.

Koeman heeft achterin ook zonder Van Dijk meer dan genoeg te kiezen. Tegen Hongarije zaten de volgende verdedigers op de bank: Jorrel Hato, Jeremie Frimpong, Matthijs de Ligt, Devyne Rensch en De Vrij. Hato kwam in de tweede helft als vervanger van Jurriën Timber binnen de lijnen. Timber speelde op de linksbackpositie, maar kan evenals Hato ook centraal achterin uit de voeten. De kans dat Hato met De Vrij een centraal duo gaat vormen lijkt echter niet heel groot, gezien het feit dat De Vrij en Hato vorige maand tegen Duitsland al samen op het veld stonden maar de verdediger van Internazionale toen Micky van de Ven naast zich had staan en Hato de linksback was.

