Familielid van Oranje-international veegt de vloer aan met Henk Spaan

De broer van , Guus van Hecke, heeft gereageerd op de kritische woorden van journalist Henk Spaan aan het adres van de verdediger van het Nederlands elftal. Spaan gaf Van Hecke een 5 voor zijn optreden, maar daar is de broer van de basisdebutant het overduidelijk niet mee eens.

"Een 5 voor Jan Paul van Hecke", stond zondagavond bovenaan het artikel van Spaan in Het Parool: "Stel dat De Ligt dat soort fouten had gemaakt: een bal die meters wegsprong van de voet van Van Hecke, hoe zouden de mensen dan hebben gereageerd? Psychotherapie was de eerste suggestie geweest. In de 50ste minuut was er een buitenspelgeval, wat vooral Van Hecke goed uitkwam. De man met de ‘inspeelpass’ speelde vaker een Hongaar in dan ons lief was", oordeelde de journalist.

Guus van Hecke, de broer van de Brighton-verdediger, zag het stuk van Spaan langskomen en besloot te reageren: "Oké dan. Misschien had hij beter kunnen onderzoeken of zijn gevoel ook overeenkwam met de feiten", schrijft de broer van de Zeeuwse verdediger op X, waarna hij allerlei statistieken van het basisdebuut van Van Hecke besluit te delen. Daarin staat onder meer dat 98% van de passes van Van Hecke succesvol aankwam.

Van Hecke uit de basis

Dinsdagavond start de verdediger vermoedelijk niet in de basis tegen Bosnië-Herzegovina. Stefan de Vrij schuift maandagavond aan op de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman en lijkt het plekje van de Brighton-verdediger over te nemen in de defensie.

Oké dan 😂



- 90’ Mins played

- 132 Touches

- 118/121 Passes

- 98% Pass success

- 1 Key pass

- 4 Clearances

- 2 Tackles won

- 3/4 Long balls

- 2/3 Ground duels won

- 4/5 Aerial duels won https://t.co/Ri3VBgyNf0 — Guus van Hecke (@GuusvanHecke) November 17, 2024

Vind jij dat Henk Spaan te kritisch was op Jan Paul van Hecke? Laden... 72.4% Ja, te kritisch 21.5% Nee, terecht 6.2% Geen mening 275 stemmen

