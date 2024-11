Valentijn Driessen haalt twee dagen na Nederland - Hongarije opnieuw uit naar Koeman

Valentijn Driessen is niet te spreken over de reactie van Ronald Koeman op de ophef die ontstond na het doelpunt van voor het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije. Weghorst nam vlak na het medische noodgeval voor de reservebank van Hongarije plaats achter de bal voor een strafschop en schoot die binnen. In plaats van ingetogen te juichen, sprintte de spits richting de hoek, deed hij een knieslide en maakte hij gebaren met zijn handen. Driessen is kritisch op de manier hoe Koeman daarmee omging.

De ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Hongarije was nog geen tien minuten onderweg toen de scheidsrechter zich vanwege een medisch noodgeval voor de reservebank van de Hongaren genoodzaakt zag de wedstrijd met onmiddellijke ingang stil te leggen. Nadat assistent-trainer Ádám Szalai was behandeld, duidelijk werd dat het naar omstandigheden ‘goed’ met hem ging en hij per brandcard naar binnen was gebracht, werd het duel hervat. Oranje mocht vrijwel meteen een strafschop nemen, na een handsbal van een Hongaarse verdediger die uiteindelijk na ingrijpen door de VAR werd bestraft.

Weghorst benutte de strafschop, maar kreeg vervolgens veel kritiek over zich heen vanwege zijn manier van juichen. “De spits gleed op zijn knieën naar de cornervlag, maakte leeuwengebaartjes met zijn handen en balde de vuist naar het publiek. Het surrealisme ten spijt, een nogal overdreven en ongepaste reactie”, zo schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. “Het betrof slechts een penalty in de achtste minuut en niet de winnende goal in de kwartfinale van het WK. Koeman balde ingetogen zijn vuist en de medespelers van Weghorst feliciteerden de doelpuntenmaker op een rustige manier.”

Volgens Driessen vroegen de omstandigheden in de openingsfase van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA om het doelpunt ‘met gepaste ingetogenheid te vieren’. “Iets wat Weghorst na afloop beaamde na te zijn geconfronteerd met de consternatie over zijn manier van juichen. De spits zei op het bewuste moment in de focus te hebben gezeten en totaal niet stilgestaan te hebben bij zijn manier van juichen. De adrenaline speelt wel vaker de baas over Weghorst. Het besef dat iets meer respect op zijn plaats was, drukte wat van de kritiek naar de achtergrond hoewel zijn gedrag niet goed viel te praten”, aldus Driessen.

Kritiek op Koeman

De verslaggever richt zich in zijn kritiek niet alleen op Weghorst. Naast de spits van Ajax en het Nederlands elftal werd ook Koeman na afloop geconfronteerd met de manier van juichen door Weghorst na zijn benutte strafschop. Driessen kan zich niet vinden in de reactie van de bondscoach. “Het ingetogen vuistje van Koeman langs de lijn was passend bij de benutte strafschop. Dat hij tijdens de medische behandeling zijn spelers bij elkaar riep, viel te begrijpen. Om zo de shock samen te verwerken. Alleen Koemans weigering om het gedrag van Weghorst nadien te veroordelen, kwam vreemd over. Weghorst maakte zijns inziens een belangrijke goal en dan mag je juichen en Weghorst doet dat op zijn manier, verklaarde Koeman - zelf hartpatiënt, nadien.” Driessen verlangt op zo’n moment ‘meer inlevingsvermogen’ van een bondscoach.

