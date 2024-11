Weghorst valt stil en kan vraag van ESPN haast niet geloven

heeft geen moment overwogen om zijn strafschop tegen Hongarije bewust te missen. Die suggestie wordt de spits van Oranje voorgelegd door ESPN-journalist Pascal Kamperman. Hij reageert daar met zichtbare verbazing op.

Weghorst kreeg (en benutte) de penalty direct na de hervatting van de wedstrijd die volgde op het medisch noodgeval rond Ádám Szalai. “Schiet dan ook zelfs de optie door je hoofd om ‘m over of naast te schieten, uit respect?”, vraagt Kamperman. Weghorst fronst zijn wenkbrauwen en blijft vijf seconden stil. “Dat vind ik een rare vraag. Nee, natuurlijk niet.”

Artikel gaat verder onder video

Kamperman antwoordt: “Nou ja, er zijn mensen die zeggen: ‘Gezien het voorgaande wat er gebeurde, en ook naar Hongarije toe… Maar sportief staat er veel op het spel, dus dat is in dit geval niet aan de orde?” Weghorst herhaalt: “Ik vind het een beetje een gekke vraag als ik eerlijk ben. Het is iets wat gebeurt en de wedstrijd gaat verder.”

LEES OOK: Weghorst: 'Ik ga het maar gewoon eens zeggen, niemand weet dit, de camera's zien het niet'

“Het leven van die man is natuurlijk veel belangrijker dan het voetbal, maar als het overleg is geweest met de mensen die erover gaan, zoals medici, en ze bepalen dat de wedstrijd verdergaat, dan gaat die wedstrijd verder. En als we een penalty krijgen, dan ga ik die niet naast schieten, toch?”, stipt de spits aan. Uiteindelijk won het Nederlands elftal de wedstrijd met 4-0.

Weghorst: 'Juichen kon minder'

Weghorst erkent dat zijn doelpuntviering wel ‘iets minder’ kon. “Ik was zenuwachtig, er was spanning. Ik moest vijf minuten lang wachten om een penalty te nemen. Een superrare situatie. In jezelf gebeurt er dan ook veel. Op dat moment is het pure opluchting dat je ‘m maakt. Dat moet eruit en dat komt eruit met het juichen. Achteraf was het respectvoller geweest om ingetogener te zijn, maar ik had ook de duimpjes omhoog gezien en meegekregen dat we weer konden voetballen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax verwijdert schaamteloze tweet over Wout Weghorst

Ajax tweette na het openingsdoelpunt bij Hongarije - Nederland over Wout Weghorst en dat viel bij velen niet in goede aarde.