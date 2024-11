Henk Spaan schrikt van Oranje-international, die zelf juist wél erg tevreden is

Henk Spaan is zaterdagavond tijdens de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Hongarije niet onder de indruk geraakt van . De centrale verdediger van Brighton & Hove Albion grossierde volgens Spaan met balverlies tegen de Hongaren.

Dat schrijft de journalist zondagavond op in zijn column voor Het Parool. Van Hecke debuteerde zaterdagavond in de basis tegen Hongarije, wat onder meer te maken had met zijn sterke voetballende kwaliteiten tegen de defensief ingestelde tegenstander. Dat pakte volgens Spaan niet uit zoals bondscoach Ronald Koeman van tevoren had verwacht. De Zeeuwse verdediger was volgens de journalist erg slordig.

"Een 5 voor Jan Paul van Hecke", luidt de kop van Spaan in zijn column voor Het Parool. "Stel dat De Ligt dat soort fouten had gemaakt: een bal die meters wegsprong van de voet van Van Hecke, hoe zouden de mensen dan hebben gereageerd? Psychotherapie was de eerste suggestie geweest. In de 50ste minuut was er een buitenspelgeval, wat vooral Van Hecke goed uitkwam. De man met de ‘inspeelpass’ speelde vaker een Hongaar in dan ons lief was", oordeelt de journalist.

Wat vindt Van Hecke zelf?

In tegenstelling tot Spaan was Van Hecke zelf wél positief over zijn optreden in het Oranje: "Over het algemeen mag ik wel tevreden zijn over vandaag. Natuurlijk kan het altijd beter en het moet ook beter. Maar ik ben wel positief over mijn wedstrijd", zei de verdediger, die ook op lovende kritieken van Pierre van Hooijdonk kon rekenen.

Van Hooijdonk was positief

"Dit was zijn debuut als basisspeler en dat heb je eigenlijk niet kunnen zien. Aan het begin had hij een slippertje, wat een duur slippertje had kunnen zijn, daar moet je ook een beetje mazzel mee hebben. Als dat een goal wordt, hadden we het nu daar over gehad. Dat gebeurde niet en ik vind dat hij zich uitstekend heeft hersteld", oordeelde de analist zaterdag in de studio van de NOS.