Guardiola onthult wat hij tegen Jan Paul van Hecke zei in opvallend onderonsje

Pep Guardiola onthult wat hij zaterdagavond zei tegen , kort nadat zijn Manchester City met 2-1 had verloren van Brighton & Hove Albion.

De regerend kampioen van Engeland bevindt zich in een sportieve crisis van jewelste, mede als gevolg van een ware blessuregolf. In alle competities wist Manchester City, inclusief de uitglijder in Brighton, al vier wedstrijden op rij niet meer te winnen.

Na afloop van het duel in Brighton zocht Guardiola nadrukkelijk Van Hecke op. De Oranje-international discussieerde even met de Spaanse succestrainer, die druk gebarend een punt probeerde te maken. Maar wat zei Pep nou? Een Brighton-fan voelt de bui al hangen en schrijft op X: "Drie hele belangrijke punten! Tenzij Guardiola onze Van Hecke steelt."

Voor de camera's van Sky Sports geeft Guardiola zelf opheldering: "Ik zei dat hij heel sterk speelde tegen Erling (Haaland, red.). Maar ook dat, als Erling tegen hem op loopt, dat hij op zijn benen moet blijven staan en niet naar het gras moet gaan", legt de Spanjaard uit. Diep in blessuretijd kwam het tot een aanvaring tussen de Noorse superspits en Van Hecke, waarvoor beiden uiteindelijk geel kregen. Guardiola sluit af met een compliment voor de Nederlander: "Hij speelde een hele goede wedstrijd."

