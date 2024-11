Manchester City is het helemaal kwijt en lijdt vierde (!) nederlaag op rij

Het Nederlands getinte Brighton & Hove Albion heeft regerend Engels kampioen Manchester City zaterdagavond de vierde (!) nederlaag op rij toegebracht. 2-1 Doelman eiste een hoofdrol voor zich op en zal zich komende week vol vertrouwen melden bij het Nederlands elftal. Het Liverpool van Arne Slot kan later op de avond profiteren van de nieuwe uitglijder van de concurrent uit Manchester.

Het door een blessuregolf geplaagde Manchester City van Pep Guardiola verloor op 30 oktober van Tottenham Hotspur in de vierde ronde van de EFL-Cup (2-1), ging drie dagen later in de Premier League onderuit tegen Bournemouth (2-1) en werd afgelopen week afgedroogd door Sporting Portugal in de Champions League (4-1). Zaterdagavond deden The Seagulls daar dus een schepje bovenop. Verbruggen had zoals gewoonlijk opnieuw een basisplaats bij Brighton, net als Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. Mats Wieffer begon daarentegen op de bank en zou daar ook de hele wedstrijd blijven zitten. Datzelfde gold aan de overzijde voor Nathan Aké.

In de openingsfase bracht Verbruggen onder meer knap redding toen voormalig PSV'er Savinho voor hem opdook en van dichtbij de 0-1 leek te maken. De Nederlander had even later ook een goede reflex in huis toen Erling Haaland het probeerde, maar na ruim twintig minuten tekende de Noor tóch voor de 0-1, al zat Verbruggen er nog wel aan en kwam Van Hecke nét tekort om de bal voor de lijn weg te halen. Daarna werd Verbruggen echter niet meer gepasseerd en draaide Brighton het in de slotfase van de tweede helft helemaal om. João Pedro tekende twaalf minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Vijf minuten later was het een andere invaller, Matt O'Riley, die het thuispubliek helemaal op de banken kreeg door ook de 2-1 binnen te schieten.

Door het verlies blijft Manchester City met 23 punten op de tweede plaats staan in de Premier League. Dat zijn er twee minder dan koploper Liverpool, dat de marge later op de avond kan uitbreiden naar vijf. Dan moet het elftal van Slot wel zien te winnen van Aston Villa, vorig seizoen de grote verrassing van de Premier League en op dit moment de nummer acht van de ranglijst. Het duel op Anfield begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

