Jan Paul van Hecke krijgt massaal applaus na speech in Oranje-kleedkamer

De KNVB heeft woensdagavond beelden vrijgegeven van de speech die dinsdagavond heeft gehouden in de kleedkamer van het Nederlands elftal. De verdediger debuteerde en dan is het gebruikelijk dat een debutant na afloop van de wedstrijd het woord neemt. Van Hecke kreeg een groot applaus, nadat hij in zijn speech ook terugkeek naar een vervelende gebeurtenis uit het verleden.

Van Hecke, die in Engeland onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, maakte woensdagavond na de rust als invaller zijn debuut in het Nederlands elftal. De 24-jarige centrumverdediger is enorm trots op deze nieuwe mijlpaal in zijn carrière: "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik mijn debuut heb mogen maken", begint van Hecke woensdagavond na het 2-2 gelijkspel in de kleedkamer van het Nederlands elftal.

"Zonder mijn familie en mijn vriendin had dit niet kunnen lukken. Helaas is mijn vader twee jaar geleden overleden, maar ik weet zeker dat hij heel trots op mij is nu. Ik ben zelf ook heel trots. Ik ben het team dankbaar voor het warme welkom. Dank naar de bondscoach voor deze kans", sluit Van Hecke zijn speech af, waarna groots applaus klinkt in de kleedkamer van Oranje. Verschillende spelers, waaronder Nick Olij, staan op voor hun teamgenoot.

Bekijk hieronder de volledige speech van Jan Paul van Hecke in de kleedkamer van Oranje:

