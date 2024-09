Johan Derksen vindt dat Ronald Koeman international nooit meer moet oproepen

Johan Derksen vindt dat bondscoach Ronald Koeman er voor moet kiezen om nooit meer op te roepen voor het Nederlands elftal, zo stelt de analist woensdagavond in het programma Vandaag Inside. Derksen denkt dat Oranje op de positie van Memphis goed genoeg bezet is.

In het programma Vandaag Inside worden woensdagavond beelden getoond van Memphis die aankomt in Brazilië voor zijn presentatie bij zijn nieuwe club Corinthians. Derksen reageert niet enthousiast op de stap van de oud-speler van PSV naar Zuid-Amerika: "Ik denk dat er niks van terecht komt in Brazilië. Zijn imago, daar doet hij alles aan. Nu nog een paar balletjes erin schieten", zegt Derksen, als hij kijkt naar de beelden van de in Brazilië arriverende Memphis.

Artikel gaat verder onder video

Het boegbeeld van Vandaag Inside vervolgt zijn verhaal: "Hij komt dadelijk in een flutelftal dat onderaan staat", doelt de analist op de zeventiende plaats waar Corinthians na 25 wedstrijden spelen op staat: "Hij heeft voor een paar jaar getekend, dan gaat hij naar de tweede divisie...", zegt Derksen.

Memphis heeft laatste interland gespeeld

Als het aan de oud-verdediger van onder meer Go Ahead Eagles en Haarlem ligt, wordt Memphis nooit meer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat komt omdat De Snor vindt dat Oranje in de voorhoede beter bezet is dan voorheen: "Ik heb Zirkzee gezien. Je hebt Memphis nooit meer nodig. Koeman roept hem niet meer op", is de verwachting van de analist.

