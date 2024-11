Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Het Nederlands elftal zocht dinsdagavond in de slotfase van het Nations League-duel met Bosnië-Herzegovina (1-1) naar een winnend doelpunt. Het tempo dat Oranje daarbij hanteerde, zorgde aan de zijlijn voor ontzettend veel boosheid bij bondscoach Ronald Koeman.

Oranje leidde halverwege nog met 0-1 door een doelpunt van Brian Brobbey. Na rust speelde het elftal van Koeman echter een draak van een wedstrijd, waardoor Bosnië langszij kon komen via Ermedin Demirovic: 1-1.

Oranje was de grip op de wedstrijd daarna lang kwijt, maar creëerde in de slotfase toch nog een optisch overwicht. Bosnië plooide terug op eigen helft, terwijl de spelers van Nederland naar een gaatje in de defensie van de tegenstander zochten. De manier waarop dat gebeurde, zinde Koeman echter allerminst

“Koeman staat met zijn armen buiten beeld te gebaren. Hij wil dat Nederland naar voren gaat. Hij is boos. En blijft boos”, zo liet commentator Jeroen Elshoff in de 89ste minuut doorschemeren bij de NOS. “U krijgt het niet in beeld te zien, maar hij is niet blij met deze manier van rondspelen.”

