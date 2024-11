Deze speler heeft niets te zoeken in het Nederlands elftal, vinden veel Oranje-fans

heeft nog maar weinig indruk gemaakt in het Nations League-duels van het Nederlands elftal met Bosnië-Herzegovina. Fans van Oranje uiten op social media massaal hun onvrede over de aanvaller van Manchester United.

Zirkzee wordt dinsdagavond door bondscoach Ronald Koeman gebruikt als nummer tien. Hij speelt vlak achter aanvalsleider Brian Brobbey, maar weet in die rol nog maar weinig indruk te maken.

Met name de kans die Zirkzee op slag van rust miste - hij schoot in kansrijke positie op een verdediger van Bosnië - wordt hem zwaar aangerekend. Rafael van der Vaart zei daarover in de rust bij de NOS: “Neem deze kans van Zirkzee. Dit moet een goal zijn. Hij mist gif en peper. Het is flegmatiek. Dit is net niks. Ik heb liever dat je hem overschiet dan dat je dit doet”, zei de oud-voetballer.

Ook veel andere kijkers zijn bepaald niet onder de indruk van Zirkzee. Journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad schrijft op X bijvoorbeeld: “Zirkzee staat in zijn hoofd weer relaxt op t strand te ballen. Geen urgentie.” Iemand anders reageert met: “Ik erger mij mateloos aan Zirkzee. Je ziet aan alles dat hij echt heel goed is, maar alles is laconiek, te traag en/of achteruit. Als hij echt een keer vol gas zou gaan, kan hij echt goed worden.”

Een overzicht van de reacties op X over Zirkzee: