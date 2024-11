Brian Brobbey wordt compleet uitgelachen door fans van Bosnië

Hoongelach voor in de slotfase van de eerste helft tussen Nederland en Bosnië. De Oranje-spits verslikte zichzelf in kansrijke positie in zijn eigen actie en werd uitgelachen door de fans van Bosnië in het stadion.

Brobbey leek op slag van rust op weg naar de 2-0 voor Nederland tegen Bosnië. De spits werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door Justin Kluivert en probeerde zijn directe tegenstander vervolgens uit te spelen met een schaar.

De actie van Brobbey ging echter volledig de mist in, waarna hem goed hoorbaar hoongelach toekwam vanaf de tribunes in Bosnië. Ondanks het hoongelach ging Brobbey niet veel later wel met een goed gevoel de kleedkamer in: met zijn doelpunt na 24 minuten was hij verantwoordelijk voor de 1-0 voorsprong van Oranje halverwege.