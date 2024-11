Noa Lang sneert plots naar Feyenoord in reactie op transfer Van Aanholt

Een reactie van op de Instagram-pagina van Sparta Rotterdam heeft in rap tempo honderden likes verzameld. De aanvaller van PSV reageert enthousiast op de transfer van en probeert ondertussen een gevoelige snaar te raken bij de fans van zijn oude club Feyenoord.

"Mijn jongen bij de club van Rotterdam 😍", schrijft Lang bij een foto van Van Aanholt in het shirt van Sparta. Lang speelde vorig seizoen met Van Aanholt samen bij PSV. De 25-jarige aanvaller heeft geen verleden bij Sparta, maar noemt de club uit Spangen toch de 'club van Rotterdam', een kreet die vaak wordt gezongen door supporters van rivaliserende clubs wanneer Feyenoord de tegenstander is.

Lang is overigens niet de enige speler van PSV die een reactie achterlaat op de Instagram-post van Sparta, want ook Ismael Saibari reageert positief op de transfer. Voormalig PSV'ers Denzel Dumfries en Kevin Strootman, die allebei een verleden hebben bij Sparta, laten ook van zich horen.

Van Aanholt liep afgelopen zomer uit zijn contract bij het Turkse Galatasaray, dat hem vanaf de winterstop van het seizoen 2022/23 op huurbasis bij PSV stalde. In Eindhoven overwoog men door onder meer de zware blessure van Sergiño Dest om Van Aanholt een contract aan te bieden, maar van een hernieuwde samenwerking kwam het uiteindelijk niet.

Sparta maakt nu dus gebruik van de mogelijkheid om Van Aanholt transfervrij in te lijven. "Patrick is een speler die zich overal bewezen heeft en zijn sporen verdiend heeft in het (inter)nationale voetbal", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta op de clubsite. "Door hem vast te leggen, voegen we kwaliteit en ervaring toe aan onze spelersgroep. We zijn blij hem te kunnen verwelkomen en wensen hem veel succes bij onze club", aldus Nijkamp.

Sparta wordt tiende club voor Van Aanholt

Gisteren (maandag) onthulde Soccernews-verslaggever Mounir Boualin al dat Van Aanholt op de radar van Sparta was verschenen. De Rotterdamse club wordt de tiende werkgever voor Van Aanholt, die eerder uitkwam voor clubs als Chelsea, Sunderland en Crystal Palace in Engeland, Vitesse en PSV in Nederland en in Turkije dus uitkwam voor Galatasaray.

De linksback, die eventueel ook centraal achterin of op het middenveld uit de voeten kan, speelde tussen 2013 en 2021 in totaal negentien keer voor het Nederlands elftal. Op het Europees Kampioenschap van 2020 (dat vanwege de corona-pandemie een jaar later werd gespeeld) had Van Aanholt in alle vier de wedstrijden van Oranje een basisplaats.

