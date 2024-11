Patrick van Aanholt keert per direct terug in de Eredivisie

keert per direct terug in de Eredivisie. De 34-jarige verdediger tekent een contract tot het einde van het seizoen bij Sparta Rotterdam, zo meldt de club via de officiële kanalen. In de persoon van Van Aanholt haalt de teruggekeerde Maurice Steijn de zo gewenste routine naar Het Kasteel.

Van Aanholt liep afgelopen zomer uit zijn contract bij het Turkse Galatasaray, dat hem vanaf de winterstop van het seizoen 2022/23 op huurbasis bij PSV stalde. In Eindhoven overwoog men door onder meer de zware blessure van Sergiño Dest om Van Aanholt een contract aan te bieden, maar van een hernieuwde samenwerking kwam het uiteindelijk niet.

Sparta maakt nu dus gebruik van de mogelijkheid om Van Aanholt transfervrij in te lijven. "Patrick is een speler die zich overal bewezen heeft en zijn sporen verdiend heeft in het (inter)nationale voetbal", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta op de clubsite. "Door hem vast te leggen, voegen we kwaliteit en ervaring toe aan onze spelersgroep. We zijn blij hem te kunnen verwelkomen en wensen hem veel succes bij onze club", aldus Nijkamp.

Gisteren (maandag) onthulde Soccernews-verslaggever Mounir Boualin al dat Van Aanholt op de radar van Sparta was verschenen. De Rotterdamse club wordt de tiende werkgever voor Van Aanholt, die eerder uitkwam voor clubs als Chelsea, Sunderland en Crystal Palace in Engeland, Vitesse en PSV in Nederland en in Turkije dus uitkwam voor Galatasaray. De linksback, die eventueel ook centraal achterin of op het middenveld uit de voeten kan, speelde tussen 2013 en 2021 in totaal negentien keer voor het Nederlands elftal. Op het Europees Kampioenschap van 2020 (dat vanwege de corona-pandemie een jaar later werd gespeeld) had Van Aanholt in alle vier de wedstrijden van Oranje een basisplaats.

𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝗔𝗮𝗻𝗵𝗼𝗹𝘁 = ❤️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/WisFmEpPfa — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) November 12, 2024

