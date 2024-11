FC Groningen doorbreekt dramatische serie en verpest Eredivisie-rentree van Maurice Steijn

FC Groningen heeft na een serie van zes verloren wedstrijden zaterdagavond een belangrijke driepunter bij elkaar gevoetbald door Sparta Rotterdam in eigen huis te verslaan. Door de 1-0 winst werd de rentree van trainer Maurice Steijn verpest.

De ranglijst liet vooraf al zien dat FC Groningen en Sparta Rotterdam niet bezig zijn met fantastische seizoenen en dat bleek ook uit de wedstrijd. De ploegen stonden en staan in het rechterrijtje. FC Groningen had in de Eredivisie zes keer op rij verloren en Sparta had net zijn trainer weggestuurd. Maurice Steijn zat voor het eerst weer op de bank bij Sparta en volgt daarmee zijn eigen opvolger, Jeroen Rijsdijk, op. Het werd een tegenvallende terugkeer voor Steijn, die zijn ploeg in een matige wedstrijd zag verliezen.

Artikel gaat verder onder video

De 1-0 in de 31e minuut was een ontzettende rommelgoal, maar doelpuntenmaker Romano Postema zal daar niet rouwig om zijn. De spits van FC Groningen had namelijk sinds april 2022 niet meer gescoord in de Eredivisie. De aanval werd ingezet door een verre inworp van Wouter Prins, die onverwachts over de verdediging heen viel. Zo kon Thom van Bergen proberen de bal langs de keeper te frommelen, maar was het uiteindelijk Postema die hem over de lijn duwde.

Na de openingstreffer was de wedstrijd behoorlijk in balans. Dat Sparta in de rest van het duel niet tot scoren kwam was niet per se te danken aan fantastisch verdedigen van de Groningers, maar vooral aan een gebrek aan daadkracht bij de Rotterdammers. De schaarse kansen die werden gecreëerd, waren eenvoudige prooien voor Etiënne Vaessen. De ploeg van Dick Lukkien aan de andere kant, was aanvallend niet veel beter, maar hoefde tenslotte ook niet echt.

Met deze overwinning voor FC Groningen komt er een einde aan de negatieve verliesreeks. Groningen pakt daarbij drie belangrijke punten in het rechterrijtje, waarin de verschillen miniem zijn. Sparta zakt daardoor met de verliespartij snel naar de vijftiende plaats. Voor FC Groningen is het de vraag of er nu een positieve reeks neergezet kan gaan worden, want de volgende wedstrijd is een lastige: tegen PSV in Eindhoven. Ook Sparta wacht in de volgende wedstrijd een underdog-rol, want AZ Alkmaar is de tegenstander. Dit alles vindt plaats na de interlandperiode die na dit weekend begint.