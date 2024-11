Hugo Borst hekelt Eredivisie-trainer: 'Ik hou van loyaliteit, maar hij heeft dat niet gedaan'

Hugo Borst vindt het niet erg chique dat Maurice Steijn heeft toegestemd met het verzoek van Sparta Rotterdam om terug te keren als hoofdtrainer. De vijftigjarige oefenmeester werd vorige week aangesteld als vervanger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk, die Steijn in diens eerste Sparta-periode nog assisteerde en na diens vertrek naar Ajax werd aangesteld als hoofdtrainer.

Rijsdijk moest als gevolg van tegenvallende resultaten, vooral in thuiswedstrijden, én de manier waarop hij de media te woord stond, op 1 november het veld ruimen bij Sparta. In zijn plaats werd Steijn bereid gevonden terug te keren op Het Kasteel. Voor de Hagenaar betekende dat zijn eerste klus na zijn turbulente maanden in Amsterdam, waar hij al ver voor de Kerst op straat werd gezet.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta bezwoer dat Steijn pas ná het ontslag van Rijsdijk was benaderd, maar de trainer sprak dat zelf opvallend genoeg tegen. Dat stuit bij Borst, journalist én Sparta-fan, behoorlijk tegen de borst. "Het interessante is dat Steijn inmiddels heeft gezegd dat Nijkamp ongelijk had. Er is wel eerder contact geweest toen Jeroen Rijsdijk er nog zat, toen is zijn zaakwaarnemer Rodger Linse gepolst door Sparta. Dus Steijn had, formeel gezien, het lot van zijn voormalige assistent die hem opvolgde in handen", klinkt het zaterdagavond in De Eretribune op ESPN.

"Ik hou van loyaliteit", vervolgt Borst. "Ik zou, als ik prettig heb samengewerkt met iemand, niet verantwoordelijk willen zijn voor zijn ontslag. Maar Steijn heeft dat niet gedaan, die heeft gezegd: 'Ik ben beschikbaar', dat betekent dat Sparta een goed alternatief had." Wat Borst betreft had Rijsdijk helemaal niet hoeven vertrekken, zijn ontslag was zelf op 'oneigenlijke gronden', betoogt de journalist: "Punten genoeg, vorig jaar goed gedaan. Als je in thuiswedstrijden geen punten haalt dan moet je ze uit halen, dat deed Sparta wel. De speler staan achter hem, geen enkele reden tot ontslag. En Sparta heeft al zo'n kwalijke reputatie, tussen 2012 en 2016 was de club een trainerskerkhof", verzucht Borst.

