Maurice Steijn: 'Verschrikkelijk pijnlijk, ik weet het als geen ander'

Maurice Steijn heeft nog niet gebeld met Jeroen Rijsdijk, zijn voorganger bij Sparta. De nieuwe trainer van de Kasteelclub weet als geen ander hoe pijnlijk een ontslag kan zijn en geeft Rijsdijk de tijd om ‘bij te komen’.

Rijsdijk was tussen april 2022 en de zomer van 2023 de assistent van Steijn bij Sparta. Na het vertrek van Steijn naar Ajax nam Rijsdijk het roer over. Nu zijn de rollen omgedraaid en is Steijn de opvolger van Rijsdijk. De nieuwe trainer, die maandag zijn eerste training leidde, tekende een contract tot het eind van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steijn begint pas net bij Sparta, maar Borst weet nu al één ding zeker

“Ik heb hem nog niet gesproken”, zegt Steijn tegen ESPN over zijn voorganger. “Ik heb wel via de app even contact gehad. Ik weet dat hij nu in het buitenland is, dus zodra hij terug is ga ik met hem zitten. Ik weet als geen ander hoe het is om ontslagen te worden, zeker bij een club die je lief is en waar je veel hebt gedaan.”

Steijn memoreert aan zijn ontslag bij ADO Den Haag in februari 2014. “Ik heb dat destijds ook bij ADO meegemaakt, dat is verschrikkelijk pijnlijk. Je bent niet alleen je baan kwijt, maar ook je werk, je omgang met collega’s. Ik weet als geen ander hoe rot je je dan voelt, dus laat hem eerst maar even bijkomen en dan gaan we zeker contact maken.”

LEES OOK: Maurice Steijn kan glimlach niet verbergen als Ajax ter sprake komt

In het interview vertelt Steijn ook waarom zijn contract ‘slechts’ tot het einde van het seizoen loopt. “Dat was wel een gevoelsmatig iets van mij. We zijn super succesvol geweest in de laatste vier wedstrijden in het ene seizoen en in het hele seizoen dat we zesde werden. Het voelt aan alle kanten goed, maar dat moet ook wel zo zijn. Ik wil dat ook wel ervaren, de chemie die we met elkaar hadden. De spelersgroep is voor vijftig procent ook anders dan die ik toen had, dus is die chemie er nog van beide kanten.”

“Als blijkt dat het succesvol is en we gaan weer mooie tijden herleven, dan kan het ook voor een langere periode zijn”, verzekert de oefenmeester. “Maar ik heb ook duidelijk aangegeven dat ik van mijn kant wil bekijken of het nog net zo’n succesvol huwelijk is als het was.”

Vind jij dat Maurice Steijn de juiste keuze is als nieuwe trainer van Sparta? Laden... 57.4% Ja, hij heeft de ervaring 11.1% Nee, er waren betere opties 29.6% Twijfelachtig, tijd zal het leren 1.9% Anders, namelijk... 54 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Maurice Steijn keek met open mond naar training van Ajax: 'Wauw, wat een speler!'

Maurice Steijn was als trainer van Ajax diep onder de indruk van een van zijn spelers.