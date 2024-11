Steijn begint pas net bij Sparta, maar Borst weet nu al één ding zeker

Maurice Steijn begint deze maandag weliswaar pas aan zijn tweede periode als trainer van Sparta, maar Hugo Borst weet één ding al zeker: de opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk gaat de club uit Rotterdam géén Europees voetbal bezorgen. Borst is allesbehalve te spreken over de gang van zaken op Het Kasteel.

Sparta was de afgelopen jaren een van de revelaties in de Eredivisie. De ploeg eindigde in het seizoen 2022/23 onder leiding van Steijn op een zeer knappe zesde plaats en kwam in de finale van de play-offs om Europees voetbal net tekort tegen FC Twente. Steijn bekroonde zijn prestaties op Het Kasteel met een overgang naar Ajax. Waar het huwelijk tussen Ajax en Steijn rampzalig verliep en de Hagenaar al na een paar maanden op straat werd gezet, daar trok zijn opvolger bij Sparta Rijsdijk de ingezette lijn rustig door. Sparta eindigde op de achtste plek en plaatste zich opnieuw voor de play-offs.

Die prestaties scheppen verwachtingen, maar daaraan weet Sparta dit seizoen nog niet te voldoen. Het vindt zich met elf punten uit elf wedstrijden terug op de dertiende plaats. In de eerste ronde van de KNVB-beker ging het bijna mis. De Rotterdammers kwamen op bezoek bij de amateurs van Hercules op achterstand, maar sleepten er toch nog een verlenging uit en namen daarin uiteindelijk afstand. Een ronde verder in de beker kon Rijsdijk echter niet redden. “Niet Henk Fraser van RKC Waalwijk (tot zondag op 1 punt) werd ontslagen, maar Jeroen Rijsdijk. Hij is, wás, de onbekende trainer van Sparta. Anderhalf jaar geleden volgde hij de succesvolle Steijn op. Rijsdijk haalde vorig jaar de play-offs met minder materiaal dan Steijn had”, zo schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Borst noemt het ontslag van Rijsdijk ‘zeer onrechtvaardig’. “Tien uur na een ruime overwinning - vrijdagmorgen - kreeg Jeroen Rijsdijk van de directie te horen dat zijn tot en met de zomer van 2025 doorlopende contract per direct was ontbonden. Daarmee had Sparta, die vermeende club van stand, de twijfelachtige eer om de eerste Eredivisieclub te zijn die de trainer ontsloeg. De voetbalwereld vindt het onnodig of idioot.” Borst zag dat Rijsdijk ‘werd afgemaakt’ door technisch directeur Gerard Nijkamp. “Zoiets doe je niet. Die trainer, een nette, aardige, intelligente kerel, is een echte voetbalman. De clubman lag goed bij vrijwilligers en jeugdtrainers. De Sparta-spelers hadden op maandag nog hun vertrouwen in Rijsdijk uitgesproken.”

Gesprek tussen Rijsdijk en Nijkamp

Jeroen Stekelenburg van de NOS vertelde zondagavond in Studio Voetbal dat hij van Borst te horen had gekregen dat het zeer waarschijnlijk in de aanloop naar het bekerduel met Hercules misging tussen Nijkamp en Rijsdijk. “Toen legde Rijsdijk technisch directeur Nijkamp op zijn Rotterdams uit hoe het bij Sparta beter zou kunnen. Deze schuwe voorbijganger pikte de bemoeienis niet”, aldus Borst, die Sparta zondagmiddag met 1-4 zag verliezen van FC Utrecht. “Sparta speelde als een natte krant. Ook Steijn gaat Sparta geen Europees voetbal bezorgen. Met deze dure selectie eindig je in de Eredivisie tussen plek 9 en 14”, voorspelt Borst, die teleurgesteld is in zijn club. “Laten we afspreken dat we Sparta niet meer van stand noemen. In het stadion zitten zondags beschaafde mensen, maar op directie- en bestuursniveau heeft Sparta smakeloze lui.”

