Beurscrash leidt bij tot pijnlijke grap over PSV in razend populair tv-programma

Bij het satirische tv-programma Even Tot Hier zijn ze zelden bang om een gevoelige snaar te raken — en afgelopen weekend was het weer raak. Tijdens een item over de wereldwijde handelsoorlog van Donald Trump maakte presentator Niels van der Laan een gevatte vergelijking met PSV.

Presentator Niels van der Laan legde de schuld van de handelsoorlog bij Trump en grapte: "De handelsoorlog is een soort selectie van PSV: het kent alleen maar verliezers." PSV zit de laatste maanden inderdaad in zwaar weer. De ploeg van Peter Bosz begon het seizoen nog flitsend en leek op weg naar een kampioenschap, maar inmiddels is die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen. En dat blijft niet onopgemerkt — ook niet bij cabaretiers.

In de studio werd hard gelachen om de grap over PSV. Volgens cijfers van kijkcijferexpert Tina Nijkamp keken thuis nog eens circa 1,5 miljoen Nederlanders naar de eerste uitzending van het nieuwe Even Tot Hier-seizoen.

© Even Tot Hier

Dalende beurskoersen beheersen het nieuws

Wereldwijd duiken de beurzen naar beneden door de spanningen rondom de wereldwijde importheffingen van president Trump. Beleggers verliezen hun geld, terwijl PSV de voorsprong op Ajax is ingeruild voor een forse achterstand. Met negen punten minder en nog zes wedstrijden te gaan is de landstitel uit het zicht geraakt.

Het nieuws wordt de afgelopen dagen gedomineerd door de dalende beurskoersen. De Amerikaanse Dow Jones-index opende maandag 3,2 procent lager. De S&P 500-index, die de koers van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven volgt, zakt 3,8 procent. De Aziatische beurzen verloren maandag zo'n tien procent. De Europese beurzen staan er maandagmiddag iets beter voor dan in de ochtend.

