Gertjan Verbeek haalt uit naar Eredivisie-directeur: 'Schaamteloos, hij staat gewoon te liegen'

Gertjan Verbeek gelooft helemaal niks van Gerard Nijkamp, die zegt dat Sparta momenteel niet bezig is met Maurice Steijn. Na het ontslag van Jeroen Rijsdijk moeten de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe trainer.

Met de hakken over de sloot bekerde Sparta donderdag door, Hercules leek lang te kunnen dromen van een stunt. Met een 1-1 stand na 90 minuten moest er verlengd worden, waarna Sparta uiteindelijk flink orde op zaken stelde. Toch vloog vrijdag trainer Rijsdijk eruit. Volgens diverse bronnen zou Steijn nu de belangrijkste kandidaat zijn om het roer over te nemen.

Gerard Nijkamp spreekt die geruchten in een interview tegen. "Dat is niet het geval. Wat wel het geval is: dat je gewoon met trainers praat in het werkveld. Ik heb ongetwijfeld ook wel een keer met Maurice gesproken, maar dat gaat dan over zijn tijd bij Ajax bijvoorbeeld, gewoon vanuit de fijne samenwerking die we hebben gehad. Het is niet zo dat ik de laatste weken, maanden met Maurice heb gesproken." De beelden van dat interview worden in De Voetbalkantine op ESPN getoond.

Verbeek, die volgens presentator Wouter Bouwman 'nog net niet zijn haren uit zijn hoofd aan het trekken was', reageert vervolgens op dit interview. Dit is schaamteloos, het is toch ook een slecht interview. Schei uit zeg. Hij staat gewoon te liegen. En je merkt dat ze al veel langer grote twijfels hadden bij de trainer die er zat (Jeroen Rijsdijk, red.). Die uitslag donderdag was niet eens doorslaggevend."