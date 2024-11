Maurice Steijn staat 375 dagen na ontslag bij Ajax voor rentree in Eredivisie

Maurice Steijn moet de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam worden, melden zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf. Volgens laatstgenoemde is er al oriënterend gesproken tussen de Spangenaren en het management van Steijn, die vorig seizoen nog ontslagen werd bij Ajax.

Sparta stelde vrijdagochtend trainer Jeroen Rijsdijk op non-actief. De oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende prestaties van de Rotterdamse club. Zo stelt Sparta vooral in thuiswedstrijden teleur. De laatste thuisoverwinning van Sparta was op 19 mei (2-1 winst tegen sc Heerenveen). Na tien competitiewedstrijden is de ploeg terug te vinden op een elfde plek op de Eredivisie-ranglijst.

De Rotterdamse club heeft nu Steijn op het oog om Rijsdijk op te volgen. De verwachting is dat de oefenmeester snel kan terugkeren op Het Kasteel. Said Bakkati, die ook de assistent-trainer van Steijn was bij Ajax, moet de rechterhand worden van de vijftigjarige oefenmeester.

Steijn eerder succesvol bij Sparta

Steijn was eerder zeer succesvol als trainer van Sparta. Vier wedstrijden voor het einde van het seizoen 2021-2022 nam de oefenmeester het roer over van Henk Fraser bij de Rotterdammers. Sparta stond er toen hopeloos voor een achttiende plaats, maar dankzij een heuse houdini-act met tien punten uit de laatste vier wedstrijden wist Sparta zich rechtstreeks te handhaven in de Eredivisie.

Het seizoen daarop verliep onder Steijn ook uiterst succesvol met uiteindelijk een knappe zesde plaats in de Eredivisie. Daarmee wist Sparta een plek te bemachtigen in de play-offs voor Europees voetbal. Na een spannend tweeluik moesten Steijn en zijn mannen uiteindelijk het onderspit delven tegen FC Twente.

Avontuur bij Ajax vroegtijdig gestrand

De prestaties van Steijn bij Sparta bleven in de Nederlandse top niet onopgemerkt en de oefenmeester werd aangesteld bij Ajax. Na elf officiële wedstrijden, met daarin vijf nederlagen en liefst 22 tegentreffers, werd Steijn op 23 oktober 2023 daags na de 4-3 nederlaag op bezoek bij FC Utrecht ontslagen door de Amsterdammers. Sindsdien zat de oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, VVV-Venlo en NAC Breda zonder club.

