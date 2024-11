Sparta grijpt snoeihard in en zet Jeroen Rijsdijk per direct op non-actief

Sparta Rotterdam heeft Jeroen Rijsdijk op non-actief gesteld, zo maakt de Rotterdamse club vrijdagochtend bekend. De trainer van de Rotterdammers zal komend weekend niet op de bank zitten als de Rotterdammers het opnemen tegen FC Utrecht.

Rijsdijk is tegenvallend begonnen aan het seizoen met Sparta. Zeker in thuiswedstrijden hebben de Kasteelheren te vaak teleurgesteld, wat te maken heeft met het povere spel aan de bal. Sparta presteert beter op momenten dat de rood-witten het spel zelf niet hoeven maken, wat op bezoek bij FC Twente nog resulteerde in een knap resultaat. Donderdagavond speelde Rijsdijk met de nummer elf van de Eredivisie nog in de beker tegen Hercules. De Utrechtse amateurclub werd pas na een verlenging opzij gezet, maar wel met klinkende cijfers (1-6).

De resultaten lijken de aanleiding te zijn voor het ontslag van Rijsdijk, al heeft de club zelf daar nog geen duidelijkheid over gegeven. Vrijdagmiddag zal Sparta meer informatie geven over het plotselinge ontslag van de hoofdtrainer, die Maurice Steijn opvolgde in Spangen. Volgens Mikos Gouka, journalist van het Algemeen Dagblad, wordt de naam van Steijn genoemd als mogelijke opvolger van Rijsdijk.

Bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zal Sparta onder leiding staan van Nourdin Boukhari. Naast Rijsdijk moet ook assistent-trainer Foeke Booy de club per direct verlaten vanwege het ontbreken van perspectief in de sportieve ontwikkeling.

