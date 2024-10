Maurice Steijn kon aan de slag in de Eredivisie: 'Hij wilde het buitenland afwachten'

Maurice Steijn was afgelopen zomer nadrukkelijk in beeld bij Go Ahead Eagles, maar de voormalig oefenmeester van Ajax koos er bewust voor om een eventueel avontuur in het buitenland af te wachten. Dat geeft Paul Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead Eagles, toe in een uitgebreid interview met Voetbal International.

Steijn was één van de kandidaten voor Go Ahead Eagles om René Hake op te volgen in Deventer. De succesvolle coach vertrok afgelopen zomer naar Manchester United om als assistent-trainer van Erik ten Hag op Old Trafford aan de slag te gaan. Het duurde echter lang voordat de deal beklonken was, waardoor Go Ahead Eagles nog niet kon doorschakelen naar een nieuwe trainer: "Ik vond het heel vreemd dat het zo lang duurde voordat Manchester United zich meldde. Een beetje misplaatste arrogantie", zegt Bosvelt daarover.

De technisch directeur van de Overijsselse club had juist haast bij een akkoord met Manchester United, aangezien later in de voorbereiding nog maar weinig geschikte hoofdtrainers beschikbaar zijn voor clubs: "Veel trainers waren al bezet of hadden al een mondelinge overeenkomst. Het is algemeen bekend dat we ook met Steijn hebben gesproken, maar hij wilde een eventueel avontuur in het buitenland afwachten", legt Bosvelt, die in Paul Simonis uiteindelijk de geschikte kandidaat vond.

Ondanks dat Simonis geen ervaring als hoofdtrainer in het betaald voetbal had, kende Bosvelt geen twijfels: "Het was voor ons heel prettig dat hij de club kende, omdat hij hier al twee jaar had gewerkt. We hadden een goed gevoel bij hem en in de gesprekken werd dat bevestigd. We keken vooral naar de voordelen van Paul. Als je als club het gevoel hebt dat deze trainer je kan helpen, dan moet je ervoor gaan en erachter blijven staan. Ervaring krijg je alleen als je voor de leeuwen wordt gegooid", stelt de beleidsbepaler.

