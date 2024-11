Stekelenburg doet onthulling over 'fel gesprek' tussen Rijsdijk en Nijkamp

Jeroen Stekelenburg heeft zondagavond in Studio Voetbal een onthulling gedaan over de breuk tussen Jeroen Rijsdijk en Sparta Rotterdam. De trainer werd een dag na Hercules - Sparta (1-6) onverwachts op straat gezet.

Het zou al langer borrelen op Het Kasteel tussen de trainer en de directie, wat uiteindelijk de reden lijkt te zijn geweest dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan. In een interview, dat tijdens Studio Voetbal wordt afgespeeld, verklaart technisch directeur Gerard Nijkamp het besluit. Daarin geeft hij aan dat gesprekken met belangrijke figuren in de selectie de keuze onderstrepen en dat 'Jeroen een beginnend trainer is gebleken'.

Stekelenburg stelt vervolgens wat hij van de woorden van Nijkamp vindt. "Normaal. Maar hij duwt hem toch behoorlijk voor de bus. Ik denk niet dat Jeroen Rijsdijk het heel makkelijk zal krijgen om op korte termijn bij een volgende club aan de slag te gaan. Verder: ze hadden elf punten, dat lijkt me voor Sparta een heel normaal aantal. Hij kan toch ook zeggen: 'Er was geen chemie meer tussen de spelersgroep en Rijsdijk'.

Vervolgens deelt Stekelenburg zijn scoop. "Ik zat vandaag de hele dag naast Hugo Borst en die heeft met Rijsdijk gesproken. Die stelt dat er afgelopen dinsdag al een gesprek is geweest tussen Nijkamp en Rijsdijk en dat dat ook een best wel fel gesprek is geweest. Rijsdijk zelf heeft het gevoel dat hij op dat gesprek is afgerekend." Nieuwe trainer Maurice Steijn zal maandag in zijn functie bij Sparta beginnen.

Guus Hiddink deelt ook zijn gedachte over het ontslag van Rijsdijk. "Te snel allemaal. Als je met een trainer aan de slag gaat, ga je in principe daar een heel seizoen mee door. Zeker als je met Sparta elf punten hebt. Nou, ik vind het allemaal heel paniekvoetbal."

