Sparta stap dichter bij lijfsbehoud: Rotterdammers zorgen voor flinke carnavalskater bij Willem II

Met een 4-0 overwinning op Willem II heeft Sparta de aansluiting gevonden bij de brede middenmoot. Op het Kasteel waren de Rotterdammers heer en meester en was het Tobias Lauritsen die de ploeg na een minuut of twintig op voorsprong schoot. In de tweede helft was het Mitchell van Bergen die met een assist én zijn eerste doelpunt in meer dan 3 jaar (!) de wedstrijd besliste.

In de staart van de Eredivisie was het duel tussen Sparta en Willem II de afsluiter van speelronde 24. Met een overwinning konden de Rotterdammers de aansluiting vinden bij de Tilburgse concurrent en daarmee ook bij de brede middenmoot, terwijl de Tricolores met de eerste winstpartij in 2025 de degradatiezone graag op afstand wilden houden. Waar Maurice Steijn startte met dezelfde basiself als bij de vorige wedstrijd, kon Peter Maes niet beschikken over Tommy St. Jago en Boris Lambert.

Artikel gaat verder onder video

Zij zagen op de tribunes van het Kasteel hoe hun ploeg geen echte vuist kon maken. Na een aftastende beginfase combineerden de Tilburgers soms alleraardigst, maar was het Sparta dat de teugels in handen nam. De winterse huurlingen vormden belangrijke schakels: de rappe Mitchell van Bergen wist zijn directe tegenstander enkele malen eenvoudig te passeren, terwijl Gjivai Zechiël op het middenveld de nodige intercepties verzorgde. Omdat het tempo in eerste instantie nog niet erg hoog lag, duurde het even voordat de thuisploeg gevaar wist te stichten. De eerste keer dat de ploeg van Steijn tot een fatsoenlijke kans kwam, was het echter gelijk raak.

Na een snelle spelhervatting van Nick Olij zette Lauritsen zijn bewaker Raffael Behounek eenvoudig aan de kant, creëerde hij met een handige beweging enige ruimte voor zichzelf en schoot hij langs een schutterende Thomas Didillon-Hödl hard raak. Na de openingstreffer voerde de thuisploeg de druk op met aanvallen via de handige vleugelspelers, maar bij pogingen van Kristian Hlynsson en Shunsuke Mito was de Willem II-doelman wel op zijn post. In de slotfase van de eerste helft probeerde zijn ploeg zich weer even te laten zien, maar de Tilburgers waren niet bij machte Sparta in de problemen te brengen.

In de tweede helft moest de ploeg van Maes gelijk weer naar achteren en mocht het van geluk spreken dat Van Bergen een grote kans miste. Even later was hij met een bal op de lat dichterbij, waarna in minuut 63 zijn verlossing volgde. Na een handige kapbeweging bleef de 25-jarige buitenspeler knap op de been, waarna hij via de weifelende Didillon-Hödl in de korte hoek zijn eerste competitietreffer in meer dan drie jaar binnenschoot. Even later was de Twente-huurling opnieuw belangrijk, toen hij met een ragfijne voorzet de assist voor de 3-0 van Lauritsen leverde.

In het restant van de wedstrijd was het balbezit voor Willem II, maar wisten de Tricolores met kleurloos spel bar weinig klaar te spelen. De wil was er wel, maar er blijkt dus niet altijd een weg te zijn. Aan de andere kant was Sparta na een handige spelhervatting van Olij nog gevaarlijk, maar verzuimde Mito de vierde treffer binnen te schieten. In de ultieme slotfase kwam die er echter alsnog met een verwoestende uithaal van Hlynsson. Met de overwinning nadert Sparta Willem II tot op een punt en vindt het de aansluiting bij de brede middenmoot.