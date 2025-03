Opmerkelijk interview van Jeroen Rijsdijk, die tótáál niet onder de indruk is van Ajax

Jeroen Rijsdijk is totaal niet onder de indruk van het spel van Ajax in de uitwedstrijd tegen Almere City (0-1). De trainer van Almere City spreekt na afloop van een ‘gestolen overwinning’ van de Amsterdammers.

Een doelpunt van Kenneth Taylor in de achtste minuut van de wedstrijd maakte zondag het verschil tussen beide teams. “Je komt best vroeg op achterstand, maar ik denk eigenlijk dat wij de hele wedstrijd op onze manier gedomineerd hebben”, analyseert Rijsdijk na afloop voor de camera van de NOS. “We hebben hoog druk gezet, daar waar het kon. Dat hebben we vrij veel gedaan, dus Ajax heeft eigenlijk nauwelijks kunnen opbouwen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Fresia Cousiño Arias blijft Marciano Vink maar tegenspreken over Brian Brobbey

“Ajax heeft de bal voornamelijk lang moeten spelen op Brobbey, om van daaruit de tweede bal te spelen”, vervolgt de oefenmeester van Almere City. “Wij hebben veel duels en tweede ballen gewonnen en daarna ook goed aangevallen. Alleen, in het voetbal gaat het om twee dingen: doelpunten voorkomen en doelpunten maken. Dat hebben we deze wedstrijd niet goed genoeg gedaan.”

Rijsdijk noemt de winnende treffer van Taylor ‘een beetje een lucky bal’. “Volgens mij hebben ze twee keer op doel geschoten vandaag, waarvan één keer een doelpunt. Dat zegt iets over deze wedstrijd. We hebben nul corners weggegeven tegen Ajax. We hebben vijftig procent balbezit gehad.”

LEES OOK: Francesco Farioli verrast: Wout Weghorst had een belangrijk aandeel in de zege op Almere City

Verslaggever Frank Snoeks merkt op dat Ajax ‘graag en goed verdedigt’. “Dat komt ook door ons, dat komt niet alleen maar omdat Ajax graag wil verdedigen. Wij waren dominanter”, repliceert Rijsdijk. “Wij hebben Ajax teruggedrongen, alleen zelf nog te weinig afgedwongen aan kansen. Dat neemt niet weg dat mijn team vandaag gewoon goed gespeeld heeft.” Rijsdijk besluit zijn interview met de opmerking dat ‘het een beetje een gestolen overwinning is geweest van Ajax’.

Het is een gestolen overwinning van Ajax geweest Laden... 30.4% Eens 69.6% Oneens 840 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Femke Halsema verblijdt fans met nieuw plan voor huldiging Ajax

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, vindt het titelfeest waarschijnlijk plaats op het Museumplein.