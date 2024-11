Geen nieuw sprookje voor Hercules: Sparta loopt na enorme ketser uit naar ruime zege

Het hield lang niet over bij Sparta, maar de Rotterdammers hebben zich donderdagavond ten koste van Hercules geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. De amateurs uit Utrecht, die een jaar geleden nog op spectaculaire wijze Ajax uit het toernooi knikkerden, openden in de tweede helft de score, maar Sparta herpakte zich goed en stelde uiteindelijk in de verlenging orde op zaken: 1-6.

In de eerste ronde van de KNVB-beker waren de ogen natuurlijk vooral gericht op Hercules. De ploeg uit Utrecht, die uitkomt in de derde divisie, zorgde vorig jaar voor een gigantische stunt door Ajax uit het bekertoernooi te knikkeren. De Amsterdammers knokten zich door twee late doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom weliswaar terug van een 2-0 achterstand, maar in de blessuretijd ging het alsnog mis. Hercules won met 3-2 en was een ronde later ook tegen SC Cambuur hard op weg naar een stunt, maar moest in opnieuw een knotsgekke pot uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de formatie uit Leeuwarden.

Hercules komt op voorsprong

Hercules verzekerde zich dankzij een 3-2 overwinning op Excelsior Maassluis opnieuw van een ticket voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De Domstedelingen werden tijdens de loting gekoppeld aan Sparta, opnieuw een tegenstander uit de Eredivisie dus. De wedstrijd werd ditmaal niet afgewerkt in Stadion Galgenwaard, maar op het complex van Kampong. Sparta-trainer Rijsdijk stuurde een - in ieder geval op papier - sterk elftal het veld in, maar hij zag zijn ploeg lang heel moeizaam voor de dag komen. Het dreigde in de tweede helft zelfs helemaal mis te gaan voor de Rotterdammers, toen Sel Bastmeijer na doorkoppen door Jules Stokkers de bal voor zijn voeten kreeg en doeltreffend uithaalde: 1-0.

LEES OOK: Moeder van Nick Olij moet het tijdens Hercules - Sparta flink ontgelden

Helaas voor Hercules besloten supporters vervolgens rookbommen op het veld te gooien. De wedstrijd werd daardoor tijdelijk stilgelegd. Dat kwam Sparta eigenlijk wel goed uit. Het liep voor geen meter bij de Spartanen, maar tijdens de onderbreking kon Rijsdijk wat dingen rechtzetten. Dat wierp zijn vruchten af. Kort na de onderbreking hingen de bordjes alweer in evenwicht. Na een geweldige pass van Mohamed Nassoh met de buitenkant van de voet knikte Arno Verschueren, een van de invallers bij Sparta, raak: 1-1. De bezoekers hoopten de klus nog binnen de reguliere speeltijd te kunnen klaren, maar dat lukte niet.

Sparta loopt uit naar ruime zege

Hercules slaagde er in een verlenging uit het vuur te slepen, maar daarin nam Sparta al snel afstand. De thuisploeg had ruim negentig minuten alles gegeven en dat brak de spelers uiteindelijk op. Sparta had wel een enorme fout in de defensie van Hercules nodig om op voorsprong te komen. Shanon Carmelia dacht er veel te makkelijk over en ging er vanuit dat zijn doelman Pepijn Vonk de situatie wel zou oplossen, maar laatstgenoemde schoot de bal hard tegen Aymane Bais aan. Bais maakte tegen Hercules zijn profdebuut, maar had niet door dat de bal via hem in het doel ging: 1-2. Toen was het pleit wel beslecht. Sparta liep via Charles-Andreas Brym (tweemaal), Ayoub Oufkir en Bais uit naar een 1-6 overwinning.

