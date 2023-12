Schandalige afgang voor Ajax: amateurs van Hercules bezorgen Amsterdammers sensationeel dieptepunt

Het KNVB Bekertoernooi is donderdagavond op schandalige wijze ten einde gekomen voor Ajax. De Amsterdammers werden in stadion Galgenwaard op historische wijze uitgeschakeld door USV Hercules. De Utrechtse amateurclub won in extremis met 3-2 en bezorgde Ajax een nieuw dieptepunt in de clubhistorie.

Ajax moest het, net als in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (2-2), stellen zonder John van ’t Schip. De honneurs werden tegen Hercules andermaal waargenomen door Michael Valkanis. De assistent-trainer koos voor vier verrassende namen in de basiself. Zo mochten Georges Mikautadze, Gaston Ávila, Amourricho van Axel Dongen en Tristan Gooijer aan de aftrap verschijnen tegen de nummer tien van de Derde Divisie A.



De wedstrijd werd gespeeld in De Galgenwaard, waar (vanzelfsprekend) iedere toeschouwer uitging van een probleemloze avond voor Ajax. Niets bleek minder waar, want de Amsterdammers tekenden in de zestiende minuut voor een nieuw dieptepunt in een toch al zeer moeizaam seizoen. Ávila liet zich kinderlijk eenvoudig uitspelen door Jordi Paulina, die op zijn beurt de achterlijn kon halen en de bal voorleggen op de vrijstaande Tim Pieters. Door een slippertje van Josip Sutalo kon de oud-speler van Jong FC Utrecht voor de ongelofelijke openingstreffer zorgen.

Was Ajax daarmee wakker geschud? Nee. De Amsterdammers bleven in een zeer laag tempo spelen en creëerden amper kansen voor het doel van Pepijn Vonk. Via Carlos Forbs kreeg de nummer vijf van de Eredivisie wel dé kans op de gelijkmaker na geprutst in de defensie van Hercules. De Portugees kwam vrij voor de keeper, maar besloot de bal af te leggen op Chuba Akpom, die buitenspel stond. Voor de rest kon Ajax maar amper gevaarlijk worden en kenden we dus een zeer verrassende ruststand van 1-0 in het voordeel van Hercules.

Kwam er dan nóg een hoofdstuk bij in het crisisjaar van Ajax? Brian Brobbey was inmiddels in de ploeg gekomen in de jacht op de gelijkmaker, maar ook na een kwartier voetbal in de tweede helft konden de Amsterdammers he-le-maal niets creëren voor het vijandelijke doel. Sterker nog, door een fout van Sutalo kreeg Hercules via Vermeulen dé kans op de 2-0. De spits kreeg een vrije doortocht op Diant Ramaj, maar kon ternauwernood afgestopt worden door Jorrel Hato. Die 2-0 kwam er even later alsnog, toen Pieters op weergaloze wijze de bal achter Ramaj wist te schieten. De Galgenwaard op zijn kop.

Met nog twintig minuten te spelen was een van de grootste bekerstunts in het Nederlandse voetbal in de maak. Via Brobbey kwam Ajax in de 84e minuut terug in de wedstrijd en was het verschil ineens nog maar één doelpunt. Kwam de ploeg van Valkanis dan nog terug in de wedstrijd? Het antwoord was ja, want Akpom kon ternauwernood een verlenging uit het vuur slepen, althans, zo dacht íedereen in Galgenwaard. Ware het niet dat de amateurs van Hercules in de 94e minuut via invaller Mats Grotenberg opnieuw op voorsprong kwamen. De sensatie was compleet. Hercules sleepte de overwinning over de streep en bezorgde Ajax een nieuw dieptepunt in de clubhistorie.