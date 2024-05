FC Utrecht wint van Sparta en is finalist in de play-offs voor Europees voetbal

FC Utrecht heeft de tweede halve finale van de play-offs voor Europees voetbal met 3-1 gewonnen van Sparta. De ploeg van Ron Jans kwam in de eerste helft na een treffer van nog op achterstand. tekende al snel voor de gelijkmaker. Na rust maakte Sam Lammers er 2-1 van. In de extra tijd ging Sparta-goalie Nick Olij met een corner nog mee naar het front. In de omschakeling werd de doelman afgetroefd door Victor Jensen die de bal in het lege doel schoof; 3-1. Zondag speelt FC Utrecht op eigen veld de finale tegen Go Ahead Eagles.

Voor aanvang van de wedstrijd was al duidelijk dat de winnaar in de finale tegen Go Ahead Eagles het thuisvoordeel zal hebben. De Deventenaren, als laagst geklasseerde ploeg deelnemer aan de play-offs, wonnen eerder op de avond toch wel verassend met 1-2 bij N.E.C.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht dankte het thuisvoordeel in deze halve finale aan het puntje dat het na een 3-0 achterstand pakte bij AZ afgelopen zondag (3-3). De Domstedelingen wonnen de play-offs voor Europees voetbal al vijf keer. Vorig seizoen werd de FC echter, over toen nog twee wedstrijden uitgeschakeld, door Sparta. Dat gebeurde na het nemen van strafschoppen, nadat beide ploegen de uitwedstrijd met één doelpunt verschil hadden gewonnen. Anderhalve week geleden troffen de clubs elkaar nog voor de competitie in Utrecht. Sparta won deze wedstrijd met 0-1.

FC Utrecht begon fanatiek aan de wedstrijd. Sparta keek de spreekwoordelijke kat in de openingsfase uit de boom. De Rotterdammers kwamen verdedigend niet echt in de problemen en geleidelijk ook beter in de wedstrijd. Echte kansen waren schaars. Uit een corner van de gasten kopte Metinho goed in, maar de redding van FC Utrecht-keeper Vasilios Barkas was van dezelfde kwaliteit. Na een scrimmage volgde opnieuw een corner van Sparta. Jonathan de Guzmán bracht de bal voor en Lauritsen kopte de bal in het vijfmetergebied binnen. Lang konden de Spartanen niet genieten van de voorsprong. Na een korte corner voor de thuisclub kopte Hidde ter Avest de bal richting Sparta-doel en promoveerde Ryan Flamingo de inzet van de verdediger tot doelpunt.

Ook in deel twee startte FC Utrecht fanatiek. Er was een vlammend schot van Can Bozdogan waarop Sparta-doelman Nick Olij zijn terechte uitverkiezing in de voorlopige EK-selectie bewees. Het Utrechtse fanatisme op het veld verstomde vrij snel weer. Sparta voetbalde wat makkelijker. De thuisclub ging meer en meer over op powervoetbal, daar was het inbrengen van Mike van der Hoorn na rust mede debet aan. FC Urecht leek via Souffian Elkarouani op 2-1 te komen. Het feest ging echter niet door vanwege buitenspel. Het was voor Sparta uitstel van executie en voor FC Utrecht uitgestelde feestvreugde. Na knullig balverlies van Metinho, die veel te veel tijd nam, zette Lammers alsnog de 2-1 op het scorebord. Daarna kwamen de bezoekers nog goed weg na doelpogingen van Lammers en Bozdogan.

Sparta bleek niet bij machte om er nog een daverend slotoffensief uit te persen. In de extra tijd ging Nick Olij nog mee naar voren bij een corner en counterde FC Utrecht via Victor Jensen naar de 3-1.