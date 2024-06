Dit zijn de partners en kinderen van alle Oranje-internationals

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van de Oranje-internationals die door Ronald Koeman zijn opgenomen in de EK-selectie. Wie zijn hun partners en hebben ze kinderen?

Justin Bijlow

Justin Bijlow leerde zijn vriendin Dayenne Huipen aan het begin van de coronaperiode kennen via social media. Hoewel Dayenne de boot nog even af wilde houden, was Bijlow volhardend waarna ze overstag ging. Inmiddels is het tweetal bijna vier jaar samen. In juni 2022 is het koppel ouders geworden van een dochtertje: Dahlia Sofia.

Mark Flekken

Mark Flekken is al jaren samen met Dannee Flekken, met wie de doelman in de zomer van 2018 trouwde. Voordat het tweetal trouwde had Dannee Mans als meisjesnaam. Flekken en zijn vrouw Dannee hebben twee dochters: Noé (geboren in 2019) en Liva (geboren in 2021).

Bart Verbruggen

Voor zover bekend is Bart Verbrugggen op dit momenteel single. Op de Instagram-pagina van die goalie zijn geen posts te vinden die duiden op een partner.

Nathan Aké

Nathan Aké is al meer dan tien jaar samen met Kaylee Ramman, met wie hij in juni 2022 ‘in het diepste geheim’ trouwde. Nathan en zijn vrouw Kaylee zijn in 2022 ouders geworden van een dochter. Het is niet bekend hoe zij heet.

Daley Blind

Daley Blind is ruim tien jaar samen met Candy-rae Fleur en het tweetal stapte in 2019 in het huwelijksbootje. Sindsdien gaat zij als Candy-rae Blind door het leven. Candy-rae is in het dagelijks leven model en danseres en heeft samen met Daley twee kinderen: een zoon genaamd Lowen Dace (geboren in 2019) en een dochter genaamd Lamae Lourdes Foire (geboren in 2021). Daar komt eind dit jaar of begint volgend jaar nog een derde bij, want Candy-rae heeft op Instagram geplaatst dat ze opnieuw in blijde verwachting is.

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is al enkele jaren samen met Annekee Molenaar, de dochter van Keje Molenaar. De verdediger is in juni 2023 op de knieën gegaan, waarna Annekee ja zei. Het tweetal is nog niet in het huwelijksbootje gestapt, het is ook nog niet bekend waar en wanneer ze dit wel gaan doen.

Micky van de Ven

Linkspoot Micky van de Ven heeft een relatie met Sterre van Bakel. Hoewel de centrale verdediger geen gezamenlijke foto's plaatst, is zijn liefdesleven dus niet onopgemerkt gebleven. Sterre plaatst met regelmaat een Londen-foto op haar Instagram, waarna Van de Ven er snel bij is om te reageren. Op 22 januari van dit jaar plaatste Sterre nog een foto mét Van de Ven, wat wel de enige foto van het stel is.

Stefan de Vrij

Nadat zijn relatie met voormalig vriendin Marloes Buitelaar stuk liep, vormt Stefan de Vrij nu al een paar jaar een gelukkig stel met de Moldavische Doina Turcanu. Recentelijk, op 23 mei, gaf het tweetal elkaar het jawoord. Sinds 28 maart 2023 zijn de twee de trotse ouders van Nolan.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk leerde zijn vrouw Rike Nooitgedacht kennen op twintigjarige leeftijd, toen hij nog bij FC Groningen speelde. In de zomer van 2017 stapte het tweetal in het huwelijksbootje. Van Dijk en zijn vrouw hebben inmiddels twee dochters: Nila (geboren in 2014) en Jadi (geboren in 2017). De kinderen speelden in 2022 samen met vader Virgil een hoofdrol een campagne van sponsor Nike.

Denzel Dumfries

Jaimy Kenswiel is de vriendin van Denzel Dumfries en naar verluidt is het koppel al sinds 2015 samen. Destijds speelde Dumfries nog bij Sparta Rotterdam. Dumfries en Jaimy hadden al een zoontje en een dochter, maar voor het Europees kampioenschap in Duitsland is daar nog een zoontje bijgekomen, waardoor de twee tortelduifjes inmiddels drie kinderen hebben.

Jeremie Frimpong

Voor zover bekend heeft Jeremie Frimpong geen relatie. Wel dook er in juni 2023 een opmerkelijk nieuwtje op omtrent het liefdesleven van de rechtsback. Hij zou samen met Timothy Fosu-Mensah en Callum Hudson-Odoi op vakantie zijn geweest, en daarbij vergezeld zijn door enkele Spaanse en Amerikaanse escortdames.

Lutsharel Geertruida

Ook Lutsharel Geertruida heeft voor zover bekend nog geen vriendin. Op de Instagram-pagina van die multifunctionele verdediger zijn geen posts te vinden die duiden op een partner.

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten stapte op 24 juni 2023 in het huwelijksbootje met zijn vrouw Kirsten Schouten. De trouwdag viel samen met de verjaardag van Kirsten, waarmee het dus dubbel feest was. Het koppel heeft nog geen kinderen, maar de kans is aanwezig dat daar tijdens het EK verandering in gaat komen. Kirsten is namelijk in verwachting en naar verluidt komt het meisje in juli, wat dus mogelijk tijdens het Europees kampioenschap is.

Joey Veerman

Joey Veerman heeft al enkele jaren een relatie met Chantalle Schilder, die net als de Oranje-international uit Volendam komt. Het liefdeskoppel heeft een zoontje genaamd Frenkie, die inderdaad vernoemd is naar een andere speler in de EK-selectie van het Nederlands elftal: Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney zijn als sinds november 2014 samen. In mei 2024 werd bekend dat Frenkie en Mikky in het diepste geheim in het huwelijksbootje bootje zijn gestapt. Het liefdeskoppel werd in november 2023 vader van zoontje Miles. Saillant detail: Miles is geboren op 21 november om 14.21 uur, wat natuurlijk geen toeval was voor vader Frenkie. Hij speelt sinds zijn Ajax-tijd met rugnummer 21.

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch heeft een relatie met Cindy Peroti. Hoelang het koppel al samen is, dat is niet bekend maar al in 2018 schreef Ajax Showtime een achtergrondverhaal over Gravenberch waarin Cindy al even werd benoemd. Zelf deelt de middenvelder weinig over zijn liefdesleven, maar zijn vriendin Cindy is daarin een stuk actiever en post met regelmaat een foto samen met Ryan. Het tweetal heeft nog geen kinderen.

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners heeft al enkele jaren een relatie met Rosa Schmidt. Over de vriendin van Koopmeiners valt op social media echter niet veel te vinden, want ze houdt haar leven privé en heeft daarnaast haar account op Instagram achter een slotje gezet. Koopmeiners zelf deelt zo af en toe nog wel een foto samen met zijn vriendin. Het koppel heeft vooralsnog geen kinderen.

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders stapte in juni 2022 in het huwelijksbootje met Marina Reijnder Gourgis, nadat ze al langer een stel waren. De eerste gezamenlijke foto van het liefdeskoppel dateert van 13 februari 2019. Reijnders en zijn vrouw Marina mochten anderhalf jaar na hun huwelijk hun eerste kind verwelkomen: Xavién Lio Ti Reijnders.

Georginio Wijnaldum

Het lijkt erop dat Georginio Wijnaldum momenteel single is. Op zijn Instagram staan alleen maar foto's van hemzelf met andere voetballers en zijn kinderen. Wel heeft de middenvelder in het verleden enkele relaties gehad. Vanaf 2017 had hij een relatie met Mirella Pereira, maar die lijkt in juli 2022 te zijn beëindigd. Voor zijn relatie met Mirella was Wijnaldum samen met Virginia Braaf, met wie hij vanaf zijn twaalfde samen was. Deze relatie liep in 2016 op de klippen. Wijnaldum heeft vier kinderen, waarvan hij twee kreeg met Virginia Braaf: Ki-yeann (geboren in 2011) en Aysïa-Mae (geboren in 2014). De andere twee kinderen komen voort uit de relatie met Mirella Pereira: Jacian (geboren in 2018) en Julián (geboren in 2020).

Xavi Simons

Het is niet bekend of Xavi Simons een relatie heeft. Op zijn Instagrampagina deelt de jonge aanvaller annex middenvelder veel gesponsorde berichten met betrekking tot Red Bull, maar weinig foto's met vrouwen. De pas 21-jarige Simons heeft gezien zijn leeftijd natuurlijk nog alle tijd om zijn geluk te beproeven met betrekking tot de liefde.

Steven Bergwijn

Steven Bergwijn heeft al enkele jaren een relatie met Sem Smit. Voordat hij met haar ging was Bergwijn samen met Chloé Jay Lois. Vlak nadat het stel ouders werd van Saint Steve Isai (geboren in 2020), kwam Chloé erachter dat de vleugelaanvaller ook bij Sem een kind in verwachting had. Dit was voor Chloé reden genoeg om de relatie te beëindigen, waarna Bergwijn verderging met Sem. Met haar kreeg Bergwijn ook twee kinderen: Ayden (geboren in 2021) en Lewis (geboren in 2024).

Brian Brobbey

Er is weinig bekend over he liefdesleven van Brian Brobbey, maar de aanvaller bevestigde in december 2023 bij ESPN dan hij een relatie heeft. “Liefde gaat goed. Ik heb al een tijdje een vrouw”, liet de aanvaller van Ajax destijds weten aan Hans Kraay junior. Vervolgens fluisterde Brobbey de naam Elinde aan Hans Kraay junior. Het paar heeft voor bekend geen kinderen.

Memphis Depay

Veel duidelijkheid over zijn liefdesleven verschaft Memphis Depay niet. In juli 2023 verscheen er een video op zijn Instagram waarin hij knuffelend met een vrouw in een zwembad ligt. Volgens diverse media ging dit om het Spaanse model Coral Gutiérrez. Deze video is inmiddels verwijderd, waardoor het in de lijn der verwachting ligt dat het tweetal niet meer samen is. In het verleden is Depay samen geweest met Lori Harvey, de dochter van de Amerikaanse presentator Steve Harvey. In juni 2017 verloofde het toenmalig koppel zich, maar in 2018 liep de relatie ten einde. Depay en Harvey hebben geen kinderen gekregen.

Donyell Malen

Donyell Malen en zijn vrouw Delisha Chnayla Malen kennen elkaar al van jongs af aan. De aanvaller ging al met haar toen hij nog bezig was met zijn jeugdopleiding. Het is niet bekend wanneer het koppel in het huwelijksbootje is gestapt. Malen en Delisha zijn de gelukkige ouders van twee kinderen. In 2020 beviel het stel van hun eerste zoon, genaamd London Felipe Lou. De naam van zijn tweede zoon, die geboren is in 2023, is niet bekend.

Wout Weghorst

Wotu Weghorst is inmiddels al dertien jaar samen met zijn vriendin Nikki van Esch. Het begon al op de middelbare school en in gesprek met Helden Magazine onthulde de spits dat ze in het laatste schooljaar voor het eerst hebben gezoend met elkaar. Weghorst en Nikki hebben drie kinderen: Juul (geboren in 2018), Lucie Mary (geboren in 2020) en Daantje Suze Mary (geboren in 2022).

Cody Gakpo

Cody Gakpo heeft sinds enkele jaren een relatie met Noa van der Bij. Het liefdeskoppel maakte de relatie wereldkundig middels een foto bij de kerstboom in december 2020. Noa is werkzaam als booker bij een modellenbureau. Gakpo en Noa zijn recentelijk de ouders worden van een zoontje. Op 26 april werd bekend dat Noa is bevallen van Samuel.