Dit is de vrouw van Mark Flekken en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vrouw en hoe heten zijn kinderen?

Dannee Flekken: de vrouw van Mark Flekken

Flekken is al jaren samen met Dannee Flekken, met wie de goalie in de zomer van 2018 trouwde. Voordat het tweetal trouwde had Dannee als meisjesnaam Mans.

Dannee verdwijnt niet veel in de publiciteit, sterker nog ze wil liever buiten de spotlights blijven. Het enige wat over het verleden van haar bekend is, is dat ze, toen Flekken nog keepte voor MSV Duisburg, een eigen bedrijf in vrouwendingen bij haar ouders thuis had. Het is onduidelijk of zij deze anno 2024 nog steeds heeft.

De kinderen van Mark Flekken

Flekken en zijn vrouwen hebben inmiddels twee dochters: Noé (geboren in 2019) en Liva (geboren in 2021).