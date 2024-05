Dit is de vriendin van Virgil van Dijk en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vrouw en hoe heten zijn kinderen?

Rike Nooitgedagt: de vrouw van Virgil van Dijk

Van Dijk leerde zijn vrouw Rike Nooitgedagt kennen toen hij twintig jaar was en nog bij FC Groningen speelde. Ze trouwden in de zomer van 2017.

Rike verschijnt niet veel in de publiciteit. Ze had voorheen nog een openbaar Instagram-account, maar dat is inmiddels verwijderd. Ze verschijnt ook niet vaak op het account van haar man. Wel is ze af en toe aanwezig bij voetbalgala's, als haar man in de prijzen is gevallen.

The Sun dook al eens in het verleden van Rike. "Ik werkte als salesmanager en verkocht verschillende fashionproducten aan winkels in Nederland", zo zei ze kort nadat Van Dijk in 2013 tekende bij Celtic. "Ik hield van die baan, maar ik moest ontslag nemen om mijn man te kunnen blijven achtervolgen."

De kinderen van Virgil van Dijk

Van Dijk en zijn vrouw hebben inmiddels twee dochters: Nila (geboren in 2014) en Jadi (geboren in 2017). Ze speelden in 2022 een hoofdrol in een campagne van Van Dijk met sponsor Nike.