Dit is de vriendin van Cody Gakpo en zo heet zijn zoon

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin en hoe heet zijn zoon?

Noa van der Bij: de vriendin van Cody Gakpo

Gakpo heeft al enkele jaren een relatie met Noa van der Bij. Gakpo en Noa maakten hun relatie openbaar middels een foto bij de kerstboom in december 2020. Noa is werkzaam als booker bij een modellenbureau en heeft hbo-management gestudeerd aan Avans Hogeschool in Brabant

De zoon van Cody Gakpo

Gakpo en zijn vriendin Noa zijn recentelijk ouders worden van een zoontje. Op 25 april jongstleden is Noa bevallen van Samuel.