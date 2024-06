Dit is de vrouw van Oranje-rechtsback Denzel Dumfries: en dit weten we over hun kinderen

Dat Nederlands elftal-rechtsback bij Internazionale voetbalt is voor de meeste voetballiefhebbers geen nieuws, maar hoe ziet het privéleven van Dumfries er eigenlijk uit? In aanloop naar het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland ontdekt FCUpdate het privéleven van onze Nederlandse voetballers. Dit is de vrouw van Dumfries, en dit zijn de kinderen van het stel.

Jaimy Kenswiel is de vriendin van Denzel Dumfries. Naar verluidt zijn de twee tortelduifjes al sinds 2015 samen, toen Dumfries nog bij Sparta Rotterdam voetbalde. Denzel en Jaimy hadden al één zoontje en één dochter, maar voor het EK in Duitsland is daar nog een zoontje bijgekomen. Het totaal staat dus op drie. Althans, aan de Instagram-posts van Jaimy is te zien dat het een jongetje is. De cupcakes zijn namelijk blauw versierd, en de kinderkleertjes zijn ook blauw.

Met vrij enige regelmaat plaatst Kenswiel foto’s met haar man op Instagram. Nadat Internazionale de Scudetto won in de stadsderby tegen AC Milan stonden Dumfries en zijn vrouw kussend op het balkon bij de huldiging. Op de platte kar hield Dumfries nog een spandoek omhoog met een knipoog naar AC Milan-linksback Theo Hernández. De Nederlandse voetballer gaf hierna toch aan spijt te hebben van de actie.