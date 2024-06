Heeft Ian Maatsen een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin?

Emely Tuinder: de vriendin van Ian Maatsen

Maatsen verruilde Chelsea begin dit kalenderjaar op huurbasis voor Borussia Dortmund. Een beslissing die uitstekend uitpakte. Maatsen veroverde in Dortmund al snel een basisplaats en had een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale van de Champions League. Helaas voor de linksback worden zijn goede prestaties in Duitsland door Ronald Koeman niet beloond met een uitverkiezing voor het EK.

Gelukkig voor Maatsen hoeft hij zijn zomer niet alleen door te brengen. Maatsen vormt een koppel met Emely Tuinder. Onduidelijk is hoelang de twee al een relatie hebben. Maatsen heeft op zijn social media geen foto’s met zijn vriendin. Emely plaatst daarentegen regelmatig een foto samen met de voetballer. De eerste gezamenlijke foto dateert van 15 maart 2023. Emely houdt in elk geval van reizen en is ook regelmatig in het stadion te vinden.

De ouders van Maatsen

Edward en Wendy Maatsen, de ouders van de voetballer van Borussia Dortmund, verschijnen regelmatig in de media. Zo reageerden Edward en Wendy op de dag van de bekendmaking van de EK-selectie van het Nederlands elftal nog op SBS6 op het ontbreken van hun zoon. “Hij was wel teleurgesteld, maar het hoort ook bij de sport. Ik zeg altijd: we zijn een reis begonnen en het einde daarvan is nog niet in zicht. Dat gaat allemaal wel komen in de toekomst, hij is nog maar 22”, zo bleef vader Edward positief.

