Ouders Ian Maatsen reageren live op televisie op pijnlijke beslissing van Ronald Koeman

Edward en Wendy Maatsen, de ouders van voetballer , hebben woensdagavond op televisie gereageerd op de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om hun zoon niet mee te nemen naar het EK in Duitsland. Maatsen behoorde tot de voorselectie, maar kreeg woensdagochtend vroeg het slechte nieuws van de bondscoach te horen.

Via FaceTime bracht Koeman de linksback, die zich met Borussia Dortmund aan het voorbereiden is op de Champions League-finale tegen Real Madrid, op de hoogte van zijn beslissing: "Het was een uurtje of 08.30 en hij (Koeman, red.) heeft hem duidelijk gemaakt waarom hij deze keuze heeft gemaakt, dat was duidelijk voor Ian", legt Wendy Maatsen uit aan SBS6. "Hij was wel teleurgesteld, maar het hoort ook bij de sport. "Ik zeg altijd: we zijn een reis begonnen en het einde daarvan is nog niet in zicht", voegt Maatsen zijn vader Edward toe: "Dat gaat allemaal wel komen in de toekomst, hij is nog maar 22."

Artikel gaat verder onder video

Het is voor de familie een domper dat oud-speler van Burnley en Chelsea niet naar het eindtoernooi in Duitsland gaat, maar desondanks is iedereen trots op de vleugelverdediger. Dat Maatsen met Borussia Dortmund de Champions League-finale heeft bereikt, is een vroeg hoogtepunt in zijn nog prille loopbaan als voetballer: "Dat is onbeschrijfelijk", zeggen Edward en Wendy in koor: "We hebben geweldig genoten van de laatste wedstrijd, in Parijs. "Na de wedstrijd renden we naar beneden, dat was echt een heel mooi moment. Toen zei hij (Maatsen, red.): ik kan het niet bevatten, ik ga naar de finale."

Bondscoach Ronald Koeman ging op de persconferentie in gesprek met Valentijn Driessen over zijn gemaakte keuzes. Bekijk dat fragment hieronder: