Koeman reageert met verbazing op collega: 'Zijn uitspraken zijn misplaatst'

Ronald Koeman heeft met verbazing gereageerd op de uitspraken van Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique in de aanloop naar het heenduel met FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Enrique werd dinsdag gevraagd naar wie van de twee trainers - Xavi Hernández of hij - op dit moment het Barcelona-voetbal het beste vertegenwoordigt. Koeman is van mening dat Enrique zich daarover niet had moeten uitlaten.

Enrique was tussen 2014 en 2018 de hoofdtrainer van FC Barcelona. De Spanjaard loodste de club vooral tijdens zijn eerste seizoen naar grootse successen. Met Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar voorin won FC Barcelona niet alleen de landstitel en Copa del Rey, maar ook de Champions League door in de knock-outfase af te rekenen met achtereenvolgens Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus. Enrique trok in de zomer van 2017 de deur van het Camp Nou achter zich dicht. Ruim vier jaar later stapte Xavi in, als opvolger van de ontslagen Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Xavi loodste FC Barcelona vorig jaar naar de eerste landstitel sinds 2019. De voormalig middenvelder van FC Barcelona, die in het seizoen 2014/15 nog speler was van het Barça van Enrique, moet het doen met een aanmerkelijk mindere selectie en veel minder financiële middelen. De overtuiging waarmee Enrique dinsdag sprak tijdens zijn persconferentie was dan ook opmerkelijk te benoemen. “Dat ben ik, zonder twijfel. Nee, nee, dat is geen mening. Kijk naar de statistieken. Het spel in balbezit, de goals, de druk, de titels en de prijzen”, reageerde hij op de vraag wie het beste het Barcelona-voetbal vertegenwoordigt.

Die uitspraken gingen niet onopgemerkt aan Xavi voorbij. Waar de huidige coach van FC Barcelona nog erg rustig reageerde, laat Koeman er geen misverstand over bestaan. “Zijn uitspraken, voorafgaand aan een wedstrijd als deze, zijn misplaatst. Ik denk niet dat het goed is. Het is mijn persoonlijke mening, maar ik denk niet dat het goed is om een dergelijk onderwerp vóór een wedstrijd ter sprake te brengen”, wordt de bondscoach van het Nederlands elftal door Sport geciteerd op de persconferentie van de Koeman Cup, een golf- en padeltoernooi in Barcelona dat naar hem is vernoemd. “Ook omdat er nog een wedstrijd gespeeld moet worden. Er staat nog genoeg op het spel”, aldus Koeman, die FC Barcelona woensdag met 2-3 zag winnen in Parijs.

De Nederlander vermoedt dat er meer aan de hand is tussen Enrique en Xavi. “Ik zag het beeld van de twee gisteren (woensdag, red.), voor de wedstrijd. Het leken hele goede vrienden. Ik denk dat er meer speelt, maar dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik.” Xavi zette in 2015 een punt achter zijn spelersloopbaan in Barcelona. De wereldkampioen kwam tijdens zijn laatste seizoen als Barça-speler, waarin Enrique dus voor de groep stond, nog in 45 wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en negen assists. Basisspeler was hij echter zelden. In de competitie verscheen hij in negentien wedstrijden aan de aftrap, in de Champions League mocht hij enkel in de groepsfase tweemaal beginnen, waaronder in de uitwedstrijd tegen Ajax (0-2).

