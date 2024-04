Luis Enrique wijst op groot verschil met huidig Barcelona-trainer Xavi: 'Kijk maar naar de statistieken'

Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique vindt dat hijzelf beter bij de stijl van Barcelona past dan de huidige oefenmeester van de Catalanen, Xavi Hernández. Zeven jaar geleden was Enrique nog trainer van Barça tijdens de legendarische remontada in de achtste finale van de Champions League. Woensdag staan beide clubs opnieuw tegenover elkaar, nu in de kwartfinales van het miljardenbal.

Barcelona kreeg destijds in de heenwedstrijd een enorm pak slaag van PSG, dat in Parijs met 4-0 won. In Camp Nou werd de schade echter op opzienbarende wijze gerepareerd, toen Sergi Roberto diep in blessuretijd met de 6-1 in Catalaans voordeel tot een enorme deceptie bij de Parijzenaars zorgde.

Enrique en Xavi kennen een uitgebreid gedeeld verleden, maar stonden nog niet eerder als trainer tegenover elkaar. "Ik ken hem als ploeggenoot en als een van mijn spelers, maar niet als coach", laat de PSG-trainer dinsdag weten op de persconferentie waarin hij vooruitblikt op het weerzien met zijn vroegere werkgever. "Ik ken de club natuurlijk heel goed, maar ik weet niet of dat een voordeel is", voegt hij daaraan toe.

Gevraagd naar wie van beiden het beste bij de huisstijl van Barcelona past, komt Enrique met een duidelijk antwoord. "Geen twijfel over mogelijk, dat ben ik. Dat is geen mening, kijk maar naar de statistieken. Als je het hebt over balbezit, kansen, drukzetten, gewonnen prijzen... Anderen denken er misschien anders over, maar dat ben ik absoluut", wordt de trainer geciteerd door Get Football News France.

