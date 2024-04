Koeman staat voor groot dilemma: 'Hij straalt heel veel rust uit, maakt steeds de juiste keuze en alles is op maat!'

Arnold Mühren is onder de indruk van de rentree van Justin Bijlow in het shirt van Feyenoord, zo geeft de oud-voetballer maandag aan in De Telegraaf. De oud-speler van Ajax vond de doelman van de Rotterdammers een sterke indruk maken in Deventer, waardoor een dilemma wacht voor bondscoach Ronald Koeman: neemt hij Bijlow wel of niet mee naar het EK?

Feyenoord-trainer Arne Slot besloot Bijlow donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op te stellen ten faveure van Timon Wellenreuther. Het jeugdproduct van Feyenoord was maandenlang geblesseerd en werd op fantastische wijze vervangen door Wellenreuther, maar toch besloot Slot om Bijlow het vertrouwen te geven en hem op te stellen. Mogelijk heeft die beslissing ook te maken met de EK-kansen van de Nederlandse goalie. Als Bijlow op de bank zou blijven zitten, kon er voor hem sowieso een streep gezet worden door het EK in Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

Nu de de 26-jarige goalie speelt blijven de kansen op deelname aan het eindtoernooi in Duitsland springlevend. Mühren was in ieder geval onder de indruk van de manier waarop Bijlow terugkeerde in het shirt van Feyenoord: "Het lijkt net alsof hij geen blessure heeft gehad", begint de Volendammer in De Telegraaf. "Hij straalt heel veel rust uit, hoefde maar één keer echt te redden, maar met de bal aan zijn voet maakte hij steeds de goede keuzes in de opbouw en het was allemaal op maat."

Met Feyenoord heeft Bijlow nog de kans om drie wedstrijden te spelen, waarna het EK voor de deur staat. Het is vervolgens aan bondscoach Koeman om de keuze te maken of hij de Feyenoord-doelman wel of niet meeneemt naar het eindtoernooi in Duitsland. Bijlow lijkt met doelmannen Bart Verbruggen, Nick Olij, Mark Flekken, Jasper Cillessen en Marco Bizot te concurreren voor een bij de selectie en onder de lat van het Nederlands elftal.

