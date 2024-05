Dit is de vrouw van Donyell Malen en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vrouw en hoe heten zijn kinderen?

Delisha Chanayla Malen: de vrouw van Donyell Malen

Malen kent zijn vrouw Delisha Chanayla Malen al van jongs af aan. De voetballer was al met haar samen toen hij nog bezig was met zijn jeugdopleiding. Wanneer het paar precies in het huwelijksbootje is gestapt, is niet duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Over Delisha is niet zo veel bekend. Waar haar Instagram in 2022 nog publiek toegankelijk was, is deze inmiddels afgesloten zodat alleen haar volgers de foto’s kunnen bekijken. Het is ook niet duidelijk of ze op dit moment een baan heeft of het gezinsleven onderhoudt.

De kinderen van Donyell Malen

Ook over de kinderen van Donyell Malen is niet heel veel bekend. In 2020 beviel het stel van hun eerste zoon, genaamd London Felipe Lou. In maart van dit jaar plaatste de aanvaller van Borussia Dortmund een foto op Instagram met het volgende bijschrift: “Fijne eerste verjaardag mijn zoon. Ik ben trots om je vader en levenslange supporter te zijn.” Wat de naam is van deze tweede zoon, geboren in 2023, is niet bekend.