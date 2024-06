Dit is de vrouw van Tijjani Reijnders en zo heet hun kind

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Hoe heet zijn vrouw en wat is de naam van hun kind?

Marina Reijnders Gourgis: de vrouw van Tijjani Reijnders

De hoogtepunten volgen zich in het leven van Reijnders in rap tempo op. De middenvelder maakte vorig jaar voor een bedrag van bijna twintig miljoen euro de overstap van AZ naar AC Milan, debuteerde niet lang na zijn toptransfer in het Nederlands elftal en maakt zich inmiddels op voor zijn eerste eindtoernooi. In de tussentijd hebben Reijnders en zijn partner het een en ander kunnen vieren. Marina en Tijjani Reijnders stapten in juni 2022 in het huwelijksbootje en ruim anderhalf jaar later mochten ze hun eerste kind verwelkomen: Xavién Lio Ti Reijnders.

Wat doet Marina Reijnders Gourgis?

Tijjani en Marina vormen inmiddels al een lange tijd een stel. Voor de eerste gezamenlijke foto van de twee moeten we terug naar 13 februari 2019. Marina had haar eigen kledinglijn: Marina Gourgis Clothes. Onduidelijk is of ze nog steeds hiermee bezig is. De laatste post op de Instagrampagina van Marina Gourgis Clothes dateert van 3 april 2023, een paar maanden later maakte Tijjani de overstap naar AC Milan. Duidelijk is dat de twee het leuk vinden om rond te reizen. Op de Instagram van Marina zijn hoogtepunten te vinden van hun reizen naar onder meer Tanzania, Zanzibar en Aruba.

