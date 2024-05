Dit is de partner van Steven Bergwijn en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn partner en hoe heten zijn kinderen?

Sem Smit: de partner van Steven Bergwijn

Bergwijn is al samen met Sem Smit sinds vlak voordat hij PSV verruilde voor Tottenham Hotspur begin 2020. De Brabantse had in Nederland een eigen nagelsalon, maar liet deze achter om met Bergwijn mee te gaan naar Londen. In 2022 keerde het paar terug in Nederland toen de buitenspeler de overstap naar Ajax maakte.

Voor zijn relatie met Smit, was Bergwijn samen met Chloé Jay Lois. Vlak nadat het stel beviel van een kind, kwam Lois erachter dat de buitenspeler ook bij Smit een kind in verwachting had. Dit was reden genoeg voor haar om de relatie te beëindigen, waarna Bergwijn met Smit verderging.

De kinderen van Steven Bergwijn

Bergwijn heeft in totaal drie kinderen. Met Chloé Jay Lois kreeg hij Saint Steve Isai (geboren in 2020). Zijn andere twee kinderen kreeg Bergwijn met Smit: Ayden (geboren in 2021) en Lewis (geboren in 2024).