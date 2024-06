Dit is de vrouw van PSV-middenvelder Jerdy Schouten: krijgt de middenvelder een EK-baby?

Het Nations League-duel van Nederland tegen Wales was de vuurdoop in het Nederlands elftal voor . De middenvelder kwam van Bologna naar PSV en werd dit seizoen kampioen met de Eindhovense formatie. Maar hoe ziet het privéleven van Schouten eruit? Voor het EK in Duitsland duikt FCUpdate in het privéleven van alle Oranje-internationals die meegaan naar Duitsland.

Jerdy Schouten is inmiddels al verloofd met zijn vrouw Kirsten Schouten. Op 24 juni in 2023 gaf het verliefde koppel definitief het ‘ja-woord’. De trouwdag van Jerdy en Kirsten was ook tevens de verjaardag van de vrouw in kwestie, dus het was dubbel feest in huize Schouten. Er is een kans aanwezig dat Jerdy en Kirsten een kindje krijgen tijdens het EK.

Artikel gaat verder onder video

Jerdy Schouten wordt binnenkort voor de eerste keer vader. Kirsten en de PSV-middenvelder deelden het nieuws via Instagram. Naar verluidt komt het meisje ergens in juli, wat wellicht wel tijdens het EK is.