Dit is de vriendin van Joshua Zirkzee en heeft hij kinderen?

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin en hoe heeft hij kinderen?

Celina Kerr: de vriendin van Joshua Zirkzee

Zirkzee en Celina zijn al enkele jaren een setje. Celina staat onder contract bij een modellenbureau en staat daarom regelmatig voor de camera. Bovendien werkt ze samen met diverse kledingmerken. Ze heeft een diploma in media- en communicatiemanagement en weet daarom goed hoe ze van zichzelf een merk moet maken. Diverse exclusieve merken staan in de rij om te mogen samenwerken met Celina.

Artikel gaat verder onder video

Celina woont volgens haar Instagram in Berlijn, terwijl Zirkzee onder contract staat bij het Italiaanse Bologna. Voor haar werk vliegt Celina de hele wereld over, zo was ze een tijdje terug nog in Dubai te vinden. Op het moment van schrijven heeft ze op Instagram zo'n 98.000 volgers. De tortelduifjes hebben momenteel nog geen kinderen.