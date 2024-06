Dit is de vrouw van Nathan Aké en heeft hij kinderen?

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vrouw en heeft hij kinderen?

Kaylee Ramman: de vrouw van Nathan Aké

Aké is al meer dan tien jaar samen samen met Kaylee Ramman. In augustus 2020 voor Nathan Kaylee ten huwelijk. Hij is tijden een vakantie in het Franse Nice op een jacht op zijn knieën gegaan. Volgens De Telegraaf is het tweetal in juni 2022 ‘in het diepste geheim’ in het huwelijksbootje gestapt. Al postte Kaylee wel een bericht op haar Instagram-pagina.

Kaylee heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het tweetal heeft elkaar ook in 2011 ook in Rotterdam leren kennen. Ze heeft zelf ook gevoetbald, bij amateurclub SVS in Capelle aan den IJssel. Kaylee is mede-eigenaar van het duurzame sierradenmerk Status Medal en van het bikinimerk Jua June.

De dochter van Nathan Aké

Nathan Aké en zijn vrouw hebben inmiddels een dochter. Zij is in 2022 geboren. Het is niet bekend hoe hun dochter heet.