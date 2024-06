Heeft Micky van de Ven een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin?

Sterre van Bakel: de vriendin van Micky van de Ven

Het gaat rap met Micky van de Ven. De linksbenige verdediger maakte in de zomer van 2021 voor een bedrag van 8,5 miljoen euro de overstap van FC Volendam naar VfL Wolfsburg, alvorens Tottenham Hotspur twee jaar later liefst veertig miljoen euro voor zijn komst neertelde. Na een sterk eerste seizoen in Engeland maakt hij zich op voor zijn eerste eindtoernooi met Oranje. Op zijn persoonlijke Instagram houdt Van de Ven het zakelijk. Je vindt er voornamelijk foto’s van de international in het shirt van FC Volendam, VfL Wolfsburg, Tottenham Hotspur en Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Dit betekent echter niet dat het privéleven van Van de Ven weinig om het lijf heeft. Hij plaatst weliswaar geen gezamenlijke foto’s, maar zijn liefdesleven is niet onopgemerkt gebleven. De voetballer vormt een koppel met Sterre van Bakel. De blondine plaatst regelmatig een Londen-foto op haar Instagram en Van de Ven is er dan altijd als de kippen bij om een reactie achter te laten. De verdediger van Tottenham Hotspur en het Nederlands elftal houdt het vaak bij een hartje. Op 22 januari van dit jaar plaatst Sterre nog een foto mét Van de Ven. Het is de enige foto van het stel.

